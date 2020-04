Promutuel Assurance est fière d'accueillir Élise Poulin à titre de vice-présidente - Communication, affaires publiques et corporatives





QUÉBEC, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Madame Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance, est très heureuse d'annoncer la nomination de madame Élise Poulin à titre de vice-présidente - Communication, affaires publiques et corporatives. Son entrée en poste est prévue le 25 mai prochain.

Avocate et membre du Barreau du Québec, madame Poulin a occupé divers postes de gestion en services juridiques et gouvernance. Elle était jusqu'à tout récemment secrétaire générale et vice-présidente - Affaires juridiques et conformité chez SSQ Assurance.

À titre de vice-présidente - Communication, affaires publiques et corporatives, madame Poulin aura notamment la responsabilité de superviser l'ensemble des communications internes et externes, de déployer de saines pratiques de gouvernance et d'encadrer les affaires juridiques pour l'ensemble du Groupe. Elle orientera également les efforts de l'organisation en matière de relations gouvernementales, en collaboration avec nos partenaires internes et externes.

« Élise apporte une vaste expertise en matière de gouvernance et d'affaires juridiques et je suis très fière de l'accueillir parmi nous. Ses compétences diversifiées, son leadership reconnu ainsi que sa volonté de contribuer à l'évolution de notre Groupe sont des atouts indispensables », a souligné la chef de la direction du Groupe, madame Geneviève Fortier.

Parmi ses nombreuses réalisations professionnelles, soulignons la prise en charge du volet juridique de la négociation et de la réalisation d'un projet de regroupement d'envergure au sein de l'industrie de l'assurance, la modernisation et le déploiement d'un programme de gouvernance, la mise sur pied d'un département de services juridiques en Ontario ainsi que la négociation et la rédaction régulière d'ententes de fusion et d'acquisition d'entreprises. Madame Poulin a également représenté les droits des assureurs devant les régulateurs et autres instances provinciales.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 1935 employés au service de plus de 630 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 168 ans.

