Reprises des chantiers de construction - Soupir de soulagement pour l'industrie





QUÉBEC, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec accueille favorablement et avec soulagement l'annonce de la reprise des chantiers de génie civil et voirie au Québec et dans tous les secteurs de l'industrie. Si le contexte sanitaire au Québec se détériorait, cette ouverture pourrait être compromise. Pour leur part, les employés voués à des tâches administratives devront poursuivre le télétravail.

Les entrepreneurs mettront l'épaule à la roue pour relancer l'économie du Québec. C'est toute la chaîne d'approvisionnement qui reprendra vie le 11 mai prochain. Retarder davantage la reprise aurait pu avoir des inconvénients notamment sur la longueur de la saison qui est déjà courte et provoquer ainsi une fin de saison automnale problématique.

L'ACRGTQ rappelle aux entrepreneurs du secteur génie civil et voirie qu'ils devront respecter rigoureusement le Guide COVID-19 - Chantier de construction préparé par la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui a été développé en collaboration avec l'industrie. Ce guide vise à déterminer les mesures à mettre en place sur les chantiers de construction pour éliminer la contamination des travailleurs par la COVID-19.

La prévention en santé et sécurité est essentielle sur tous les chantiers, elle l'est d'autant plus en période de crise sanitaire et les entrepreneurs et les travailleurs(euses) devront tout mettre en oeuvre pour assurer la santé et sécurité de toutes et tous dès l'ouverture des chantiers.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

