Québec solidaire réagit au plan de relance économique du gouvernement québécois





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Voici la réaction du député de Rosemont et responsable pour Québec solidaire en matière de justice économique et fiscale, Vincent Marissal, au plan de déconfinement de l'économie présenté aujourd'hui par le gouvernement du Québec:

« Le déconfinement économique qui va s'amorcer dans les prochaines semaines est une étape charnière pour sortir le Québec de la crise, mais il ne doit pas se faire à n'importe quel prix. La priorité du gouvernement doit être d'assurer la santé et la sécurité des gens qui retournent travailler, et de prévoir des mécanismes pour préserver les emplois de ceux et celles qui ne sont pas en mesure de revenir sur leur lieu de travail dès la réouverture de leur industrie. Il n'est pas question de forcer qui que ce soit à un retour au travail si on ne respecte pas à 110% les consignes du guide sanitaire de la CNESST.

J'aimerais aussi être rassuré sur le fait que le gouvernement a consulté les leaders des communautés autochtones avant la réouverture des grands chantiers de construction sur leurs territoires.

Pour ce qui est de la relance, j'invite le gouvernement de la CAQ à ne pas retomber dans ses vieux travers économiques. Ce n'est pas le temps d'investir dans les hydrocarbures ni de subventionner des entreprises qui surpayent leurs dirigeants ou sont présentes dans les paradis fiscaux. L'heure est au réinvestissement massif dans la transition écologique et les services publics, à commencer par le milieu de la santé et les services aux aîné-es.

La crise nous a révélé de façon éloquente que plusieurs des travailleurs et travailleuses essentiels du Québec étaient dévalorisés et sous-payé-es, il faudra que ça change vite et que leurs conditions de travail s'améliorent », déclare Vincent Marissal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 15:02 et diffusé par :