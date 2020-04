En une semaine, la collecte d'urgence de La guignolée des médias récolte plus d'un demi-million $





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - À peine une semaine après son lancement, la collecte d'urgence de La guignolée des médias a déjà récolté plus de 560,000 $. Cette somme permettra aux comptoirs d'aide alimentaire partout au Québec de soutenir des milliers de personnes et de familles victimes de la pandémie. Les dons demeurent dans la région où ils ont été effectués et sont remis à des organismes oeuvrant auprès de la population locale.

Le comité organisateur de La guignolée des médias est ému et touché de cette autre preuve de la grande générosité des Québécois. Il les encourage à contribuer s'ils le peuvent et rappelle que les comptoirs d'aide alimentaire font face depuis plusieurs semaines à des demandes jamais vues. Ces organismes de soutien subiront les effets de la crise actuelle longtemps après la fin de celle-ci, car les sollicitations de gens dans le besoin vont se maintenir à des sommets inégalés.

Devant cette précarité, tous les dons en argent (même les plus petits) sont acceptés de deux façons :

Sur le microsite guignolee.ca (reçus fiscaux émis à compter de 20 $)

En textant JEMANGE au 20222 pour un don automatique de 10 $.

Les porte-parole de la collecte d'urgence de La guignolée des médias continuent d'être actifs dans les réseaux sociaux pour stimuler les contributions. Il s'agit de Mélissa Bédard, Bob le chef, Jean-Philippe Dion, Stéphane Fallu, Vincent Graton, Danièle Henkel, Bianca Longpré, Patricia Paquin et Guylaine Tanguay.

La récolte Le confinement, ça donne faim se poursuivra jusqu'au 31 mai prochain. La guignolée des médias espère récolter 1 million $. Si vous pouvez, donnez!

