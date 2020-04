COVID-19 - Une première à l'ÉTS : les laboratoires informatiques de travaux pratiques maintenant accessibles à distance aux étudiants





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) annonce fièrement que ses laboratoires informatiques de travaux pratiques seront maintenant accessibles à distance!

Ce nouveau système permettra aux étudiants d'accéder à partir de l'extérieur de l'École à un ordinateur des laboratoires informatiques de travaux pratiques de leur département, afin de pouvoir utiliser des logiciels spécialisés et réaliser les travaux de laboratoires en lien avec les cours auxquels ils sont inscrits. Cette nouveauté donnera accès à la population étudiante à plus de 1 300 ordinateurs, souvent plus puissants que ceux dont ils disposent à la maison et équipés de logiciels spécifiques, nécessaires à leurs séances de travaux pratiques. Ils pourront donc suivre leur cours en laboratoire comme s'ils étaient sur place.

Le déploiement de ce nouveau système d'accès à distance est entré en fonction la semaine dernière. L'ÉTS n'avait jamais déployé un tel procédé à une aussi grande échelle, et jamais non plus concernant les ordinateurs des laboratoires informatiques. Il fallait trouvez une solution technologique qui permette l'accès à distance de manière simple et compatible avec toutes les plateformes ainsi que performante.

La prouesse ici a donc été d'avoir trouvé et déployé un système permettant de gérer l'ensemble en quelques semaines. Il a fallu programmer les accès en fonction des horaires des groupe-cours, gérer les utilisations plus larges à toute heure du jour et de la nuit en dehors des heures d'enseignement et permettre de déconnecter de force les étudiants qui monopolisent des postes de travail alors qu'ils doivent être libre pour un cours.

Les sessions sont donc limitées à une durée de 4 heures et la déconnexion sera automatique après ce temps. De plus, le délai d'inactivité est fixé à 1 heure. Encore une fois, la déconnexion sera automatique si le clavier ou la souris de l'ordinateur ne sont pas utilisés pendant une période de 60 minutes. Les laboratoires fonctionnant sous Linux ne sont pas disponibles pour l'instant.

Bravo à toute l'équipe du Service des technologies de l'information qui, en cette période où nous sommes forcés de revoir nos façons de faire, livre la marchandise à plusieurs niveaux, dans le but d'assurer la poursuite des activités d'enseignement de notre université.

