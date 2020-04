COVID-19 : la Chambre accueille avec soulagement le signal du redémarrage progressif de l'économie de la métropole





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le plan de redémarrage de l'économie dévoilé aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, lors de la conférence de presse du premier ministre François Legault.

« Le plan dévoilé aujourd'hui permet d'envisager un redémarrage ordonné de l'activité économique au Québec et dans la région métropolitaine. Il était essentiel que le gouvernement donne un préavis suffisant aux entreprises et aux travailleurs pour qu'ils puissent se préparer. L'annonce du redémarrage à partir du 11 mai dans la région métropolitaine donne aux entreprises des secteurs visés suffisamment de temps pour revoir leurs pratiques en fonction des exigences sanitaires, s'assurer d'un approvisionnement adéquat et bien planifier les horaires de travail. Cette approche diminue les risques d'un faux départ », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La décision de décaler le redémarrage des commerces ayant un accès direct à l'extérieur d'une semaine entre la région métropolitaine et le reste du Québec accroît les effets négatifs du confinement sur la base économique métropolitaine. Nous comprenons que cette décision a été prise pour des raisons de santé publique. Nous sommes rassurés de constater que le redémarrage progressif après le 11 mai se fera de façon synchronisée entre la région métropolitaine et le reste du Québec si les conditions sanitaires actuelles persistent », a ajouté M. Leblanc.

« Nous comprenons que le redémarrage se fera très progressivement et que des secteurs d'activité en entier ne pourront reprendre leurs activités avant plusieurs semaines, voire quelques mois. Nous demandons aux gouvernements du Québec et du Canada d'annoncer rapidement les mesures d'aide qui seront déployées pour ces secteurs, notamment l'hôtellerie, la restauration, les établissements de diffusion culturelle et tout le secteur événementiel », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le succès du redémarrage dépendra de la mobilisation de tous. Il reviendra aux employeurs de s'assurer de déployer rigoureusement des protocoles sanitaires et aux travailleurs de se responsabiliser pour suivre ces protocoles. En terminant, je rends hommage aux quatre ministres économiques du gouvernement Legault, les ministres Boulet, Dubé, Fitzgibbon et Girard, qui ont intensivement consulté les milieux d'affaires au cours des dernières semaines pour en arriver à un plan clair et bien adapté aux enjeux du redémarrage », a conclu M. Leblanc.

