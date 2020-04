STM et COVID-19 - D'autres groupes membres du SCFP en renfort





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le syndicat représentant le personnel administratif, technique et professionnel de la STM (SCFP 2850) a signé une entente avec la Société de transport de Montréal afin d'encadrer l'arrivée d'employés dédiés au nettoyage, lesquels ont été appelés en renfort pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 dans les transports en commun.

Ces derniers seront affectés à des tâches d'entretien sanitaire dans les autobus et le métro. Ils laveront entre autres les téléphones publics, les tourniquets, les terminaux, les boutons d'ascenseurs et les mains courantes des escaliers fixes.

Selon l'entente, l'employeur s'engage à fournir les équipements de protection individuelle essentiels à la sécurité des employés.

« Heureusement, grâce à notre convention collective, nous sommes privilégiés de pouvoir maintenir nos conditions de travail et nos salaires en cette période de crise. Lorsque la direction nous a sollicités et que nous avons été rassurés sur l'aspect sécurité, nous avons tout de suite répondu : présents! Nos membres sont fiers et veulent contribuer à cet effort collectif », a affirmé Martin Gagnon, président du syndicat.

Le transfert des travailleurs se fera en deux phases subséquentes, une première d'un maximum de 150 personnes provenant notamment des services de bureaux de projets, caisses, inspection des travaux, formation, service à la clientèle, etc., et une deuxième de 250 personnes comportant principalement des volontaires.

Cependant, par respect des conventions collectives en vigueur à la STM, aucun membre syndiqué du SCFP 2850 ne peut être déployé tant et aussi longtemps que tous les salariés de l'unité d'accréditation du Service de l'entretien sanitaire (CSN) n'auront été appelés selon leurs disponibilités.

« Le SCFP salue ce type d'initiative qui reflète clairement les valeurs de solidarité de notre organisation. Dans le contexte actuel, presque tous les membres du SCFP au Québec sont au coeur de la lutte contre cette pandémie en raison de leur rôle essentiel », a déclaré Richard Quesnel, conseiller syndical.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8500 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 14:48 et diffusé par :