Federal Life Insurance Company choisit DXC Technology pour améliorer l'expérience d'achat de polices des clients et des agents





Basée à Riverwoods, une banlieue située au Nord-ouest de Chicago, dans l'Illinois, Federal Life Insurance Company vient de passer en environnement productif avec DXC Assure for Life and Wealth afin d'améliorer l'expérience d'achat de polices de ses clients et de ses agents, de rationaliser ses processus clés et de favoriser sa croissance commerciale. La solution de DXC est construite sur une architecture évolutive, basée sur le Cloud, mise en oeuvre sur Amazon Web Services (AWS), et fournie à Federal Life sous forme de service.

La solution de gestion d'assurance de bout en bout de DXC Technology rationalise l'acquisition de nouvelles affaires pour Federal Life en guidant les producteurs dans le processus de collecte de données, garantissant que toutes les informations nécessaires sont collectées au niveau du point de vente. Les informations sont automatiquement capturées et transmises via un processus dématérialisé, en libre-service, en vue d'un examen immédiat. Par ailleurs, Federal Life bénéficie dorénavant du traitement automatique de bout en bout des demandes en ligne concernant les polices grâce aux signatures électroniques (e-signatures).

« Pour Federal Life Insurance Company, il est primordial d'accélérer le processus de demande et de fournir une expérience client supérieure qui satisfasse, et même dépasse, les attentes de nos clients », a déclaré Bill Austin, PDG de Federal Life Group, Inc. « Soutenue par la solide expertise de DXC en matière d'assurance-vie et de rente, la plateforme de DXC nous aidera à fournir une expérience riche et facile d'utilisation lors des demandes en ligne sur n'importe quel terminal, et nous donnera la flexibilité nécessaire pour nous adapter rapidement et à moindre coût aux besoins de la clientèle en constante évolution. »

DXC Assure for Life and Wealth englobe les requêtes électroniques, la gestion de formulaires, la gestion de polices, la configuration flexible de produits, la gestion des réclamations et bien plus encore. La solution aide les assureurs à transformer et repenser les applications en contact direct avec les clients afin de fournir une expérience utilisateur de haute qualité, accessible sur n'importe quel terminal.

Federal Life, un client de longue date de DXC, a des plans de déploiement de produits actuels et futurs de DXC Assure for Life and Wealth sur AWS, et prévoit d'en tirer profit comme base pour moderniser l'ancien environnement informatique avec de nouvelles capacités numériques basées sur le Cloud.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Federal Life alors que la société développe ses activités numériques », a affirmé Phil Ratcliff, vice-président et directeur général en charge du département Assurances mondiales chez DXC Technology. « DXC Assure for Life and Wealth relève les principaux défis auxquels sont confrontés les assureurs sur le marché en rapide évolution d'aujourd'hui, et permettra à Federal Life de transformer ses processus opérationnels tout en réduisant les délais de remise de nouvelles affaires en rationalisant et accélérant la soumission des polices. »

La capacité d'application électronique de DXC est un composant clé de DXC Assure for Life and Wealth. La solution globale s'adapte aux produits contemporains d'assurance-vie et de gestion de patrimoine, y compris aux produits d'assurance-vie et de rente à terme, traditionnels, variables et liés à des indices boursiers. Les services d'API axés sur les affaires simplifient énormément l'intégration avec les systèmes organisationnels et les services des clients, des agents et de tiers. DXC Assure for Life and Wealth est une solution intégrée pouvant être déployée en totalité ou en partie, permettant aux opérateurs de passer en production rapidement, uniquement avec les composants dont ils ont besoin à ce moment-là.

Au service du secteur mondial de l'assurance depuis plus de 40 ans, DXC compte plus de 1 900 clients, des communautés de clients actives et des millions de polices administrées sur le logiciel de DXC pour l'assurance-vie et les rentes, ainsi que dans les services de processus opérationnels et les opérations de solutions.

Pour de plus amples informations sur DXC Assure for Life and Wealth, cliquez ici.

À propos de Federal Life Group, Inc.

Federal Life Group, Inc. (OTCMKTS: FLFG) est la société mère de Federal Life Insurance Company (FLIC), un fournisseur géré de manière indépendante de produits d'assurance-vie et de rente de qualité constitué en 1899. FLIC a son siège social à Riverwoods, une banlieue située à environ trente miles au Nord de Chicago, dans l'Illinois. FLIC est fier de sa longue tradition de solidité et de stabilité financière. Pour de plus amples informations, consultez le site www.federallife.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et leurs activités critiques tout en modernisant leurs TI, en optimisant leurs architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité sur le Cloud, qu'il soit public, privé ou hybride. DXC ayant à son actif des décennies d'innovation, les plus grandes entreprises au monde nous font confiance pour déployer notre infrastructure technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux de rendement, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur l'histoire de DXC et sur l'attention que nous portons aux personnes, à nos clients et à notre exécution opérationnelle, visitez le site www.dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 14:40 et diffusé par :