COVID-19 : redémarrage des activités - L'APCHQ accueille positivement l'annonce de la réouverture prochaine de tous les chantiers de construction et de rénovation résidentielles





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue le plan de relance du gouvernement qui inclut l'ensemble de la construction dans les premières industries à redémarrer prochainement. Ces dernières semaines, l'Association a d'ailleurs collaboré activement avec le gouvernement et tous les intervenants du milieu en vue de répondre aux enjeux de santé publique et de se préparer pour la réouverture des chantiers de construction.

« L'APCHQ tient à souligner le leadership du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet, qui a réclamé la formation du comité tactique de la CNESST en vue de la préparation d'un guide (Guide COVID-19 pour les chantiers) concernant les mesures sanitaires à adopter sur les chantiers de construction. Sans cet outil, il aurait été plus difficile d'être aux premières loges de la reprise. Le ministre et ses collaborateurs y sont pour beaucoup dans le redémarrage sécuritaire et responsable de l'industrie du bâtiment », estime François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

L'APCHQ poursuit son travail de sensibilisation

Depuis le début de la crise, l'Association est présente au bout du fil et en ligne, pour accompagner, préparer et outiller ses membres constructeurs et rénovateurs et ainsi faciliter l'adoption des mesures sur les chantiers pour réduire les risques de contamination des travailleurs. De plus, la réouverture partielle des chantiers résidentiels, le 20 avril dernier, a permis aux équipes de sensibilisation et de prévention en santé et sécurité de l'APCHQ de visiter 468 chantiers à ce jour à travers la province.

« Lors des visites de chantier, nos conseillers en prévention ont pu remarquer tout le sérieux des entrepreneurs dans la prise en charge des mesures préventives recommandées pour éviter la propagation du COVID-19. Évidemment, comme dans plusieurs industries, le plus grand défi reste celui de la distanciation physique. Nos entrepreneurs doivent davantage planifier et organiser les travaux, le nombre de travailleurs présents sur les chantiers et la planification des horaires de travail afin de respecter cette mesure », souligne François Bernier.

Dans le cadre du redémarrage complet de l'industrie, l'APCHQ va continuer de s'assurer que les chantiers résidentiels de ses membres seront sécuritaires et que les travailleurs évolueront dans des conditions sanitaires conformes aux directives de la Santé publique.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 13:40 et diffusé par :