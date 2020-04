Radicle Growth et Syngenta lancent le « Radicle Protein Challenge by Syngenta » visant à investir 1,25 million de dollars dans les technologies de soutien à l'avenir des protéines





Le fonds d'accélération Radicle Growth et Syngenta, une entreprise agricole de premier plan contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire mondiale, ont annoncé aujourd'hui le lancement du « Radicle Protein Challenge by Syngenta ». Radicle et Syngenta identifieront conjointement deux entreprises proposant des solutions novatrices de soutien à l'avenir des protéines (dont éventuellement des sources de protéines expérimentales ou inédites, ou encore des technologies de conversion des protéines) qui résolvent divers défis, allant de l'agriculture basée sur les végétaux à l'aspect régénérateur de l'agriculture, afin de leur offrir un financement de 1,25 million de dollars.

Radicle et Syngenta sont à la recherche d'entrepreneurs représentant des entreprises du monde entier, quel que soit leur degré de développement, disposés à s'inscrire en vue d'obtenir un financement de 1,25 million de dollars ? 1 million de dollars pour le vainqueur du Challenge et 250 000 dollars pour l'entreprise arrivant en seconde position ? afin d'accélérer la croissance de leurs technologies. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 mai 2020. Les vainqueurs ne se verront pas seulement octroyer un important financement et la possibilité de bénéficier du programme d'accélération personnalisé de Radicle Growth, mais ils auront également accès à la vaste expertise agricole et aux réseaux internationaux de technologies agricoles de Radicle et de Syngenta pour évoluer et promouvoir leurs technologies.

« Les sources protéiques novatrices revêtent une importance grandissante dans le contexte actuel de croissance démographique. Nous sommes ravis de collaborer avec Radicle et des entrepreneurs du monde entier pour accélérer l'innovation et je suis enthousiaste à l'idée de voir jaillir de nombreuses idées créatives », a déclaré Erik Fyrwald, PDG de Syngenta. « Chez Syngenta, notre mission, qui consiste à exploiter au mieux les ressources disponibles et à cultiver les récoltes dont nous avons besoin de façon saine et écologique, se traduit notamment par l'offre des meilleurs produits, technologies et conseils agronomiques. »

Après la clôture des inscriptions, nous entamerons des travaux de diligence raisonnable de plusieurs mois à l'issue desquels quatre à six finalistes seront sélectionnés parmi l'ensemble des participants. Ces finalistes participeront à la compétition finale lors du Pitch Day prévu cet automne. Chaque entreprise aura l'occasion de se présenter devant un éminent jury, dont fera partie Erik Fyrwald, qui désignera les deux gagnants après délibération.

« De récentes données compilées par Gallup confirment que près d'un quart des Américains mangent moins de viande que jamais auparavant dans l'Histoire. Cette tendance a fait croître la demande de solutions de substitution aux sources protéiques classiques, basées sur les végétaux ou issues de l'agriculture cellulaire », a affirmé Kirk Haney, directeur associé de Radicle Growth. « De nombreuses entreprises actives dans ce secteur ont travaillé dur pour mettre sur pied des projets déployables à court terme. Développer un produit répondant en tous points aux demandes des consommateurs n'est que la moitié du chemin, car la fixation des prix doit également être adéquate. Nous nous réjouissons à l'idée de voir émerger des entreprises, de les voir croître dans ce secteur et de mettre à leur disposition le capital dont elles ont besoin pour surmonter les difficultés et évoluer dans ce segment tout en continuant à devancer les demandes des consommateurs. »

Pour de plus amples informations relatives au « Radicle Protein Challenge by Syngenta », rendez-vous sur http://radicle.vc/the-radicle-challenge/.

À propos de Radicle Growth

Radicle Growth est un fonds d'accélération basé à San Diego qui sélectionne des start-up innovantes spécialisées dans les technologies agricoles et alimentaires et s'assure que de puissantes technologies de rupture révèlent leur plein potentiel. Outre la mise à disposition de capitaux de démarrage, le fonds offre un environnement fertile permettant aux visionnaires du secteur agricole de se développer. Sa plateforme exclusive est unique dans le secteur agricole et comble une lacune importante du marché en cernant les technologies les plus novatrices et en accélérant leur déploiement au moyen d'un éventail de projets créateurs de valeur. Pour communiquer avec nous et en savoir plus sur Radicle Growth, suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter.

À propos de Syngenta

Syngenta est l'une des principales entreprises agricoles au monde. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité et en prenant soin de la planète. Notre objectif est d'améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à des solutions scientifiques de classe mondiale et à des modes de culture innovants. Nos technologies permettent à des millions d'agriculteurs du monde entier de mieux exploiter des ressources agricoles limitées. Forts de 28 000 employés dans 90 pays, nous oeuvrons pour transformer les modes de culture. Nous nous engageons à optimiser la productivité des exploitations agricoles, à préserver les terres de la dégradation, à favoriser la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales grâce à des partenariats, des collaborations et au « Good Growth Plan ». Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 13:20 et diffusé par :