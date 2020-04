Sobeys inc. et la famille Sobey font un don de 425 000 $ au fonds de soutien Ensemble pour la Nouvelle-Écosse et lancent une campagne de collecte de fonds en magasin en Nouvelle-Écosse





Les magasins Sobeys, Foodland, Co-op, Lawtons, Needs, Fast Fuel et Pete's Fine Foods

exécuteront la campagne de collecte de fonds.



STELLARTON, NS, le 28 avril 2020 /CNW/ - À la suite des événements terribles de la semaine dernière en Nouvelle?Écosse, Sobeys inc. et la famille Sobey verseront 425 000 $ au fonds de soutien Ensemble pour la Nouvelle-Écosse. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Croix-Rouge canadienne ont établi ce fonds pour soutenir les personnes, les familles et les communautés touchées par la tragédie.

Sobeys inc. fera un don supplémentaire à la Fondation de la GRC à la mémoire de la gendarme Heidi Stevenson, membre de la GRC depuis 23 ans, qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions alors qu'elle protégeait la population de la Nouvelle-Écosse.

Du 28 avril au 8 mai, Sobeys inc. mènera également une campagne de collecte de fonds en magasin pour permettre aux clients de faire un don au fonds dans tous les magasins Sobeys, Foodland, Co-op, Lawtons, Needs, Fast Fuel et Pete's Fine Foods de la Nouvelle-Écosse. Les sommes amassées seront versées au fonds de soutien Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne.

« Notre entreprise est non seulement née en Nouvelle-Écosse, mais elle y a aussi des racines profondes. Lorsque la province est en deuil, nous le sommes aussi, affirme Michael Medline, président et chef de la direction de Sobeys inc. Nous offrons nos pensées, nos prières et nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes ainsi qu'à tous les Néo-Écossais. Le fonds de soutien Ensemble pour la Nouvelle-Écosse nous permet de faire équipe avec la famille Sobey et nos clients pour soutenir nos voisins dans ces moments difficiles. Nous sommes de tout coeur avec la Nouvelle-Écosse. »

