Les meilleurs chefs canadiens lancent un fonds de secours d'un million de dollars pour les travailleurs et travailleuses de la restauration et de l'hôtellerie





Des subventions ponctuelles pour fournir une aide financière aux travailleurs partout au Canada

TORONTO, le 28 avril 2020 /CNW/ - Les chefs canadiens Vikram Vij, Victor Barry et Dan Geltner ont annoncé aujourd'hui la création du Fonds canadien d'appui aux travailleurs des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie afin de soutenir les travailleurs du secteur de la restauration et de l'hôtellerie financièrement touchés par la COVID-19. Le chef Vikram est auteur, entrepreneur et copropriétaire du restaurant Vij's, de Rangoli Restaurant et de My Shanti, en Colombie-Britannique; le chef Barry est chef et propriétaire de Piano Piano et de Cafe Cancan, à Toronto; et le chef Geltner est chef et propriétaire des restaurants Le Kitchen, Le Catering et Wonderburger, et travaille comme chef consultant à Montréal.

Le Fonds, qui commencera à accepter les demandes le mercredi 6 mai, accordera des subventions ponctuelles de 500 $ aux employés des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, y compris les cuisiniers, les serveurs, les plongeurs, les barmans, les livreurs et les autres personnes qui se retrouvent soudainement en détresse et ont un besoin urgent d'articles comme l'épicerie, les médicaments et d'autres produits de santé.

« Les subventions de 500 $ sont une aide bienvenue pour les travailleurs du secteur de l'accueil, a déclaré M. Vij. Ces fonds supplémentaires seront une aide immense pour le personnel à l'avant-scène et en coulisse, particulièrement ceux qui occupent des postes de premier échelon au salaire minimum, comme les étudiants internationaux et locaux. »

« La communauté du secteur de l'accueil est ma famille élargie, a déclaré M. Barry. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de personnes exceptionnelles qui cuisinent, servent et livrent votre nourriture. Aujourd'hui plus que jamais, ces travailleurs acharnés ont besoin de notre aide, et c'est pourquoi je suis fier d'appuyer l'initiative du Fonds canadien d'appui aux travailleurs des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. »

« L'industrie canadienne de la restauration souffre, car de nombreux travailleurs de la restauration et de l'hôtellerie se retrouvent sans travail et ont besoin d'aide financière, a déclaré M. Geltner. Je suis fier de me joindre au Fonds canadien d'appui aux travailleurs des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie pour appuyer les travailleurs et leurs familles ici au Québec et dans le reste du pays. »

Le Fonds sera administré par Design Exchange , un organisme de bienfaisance enregistré au Canada qui sert également de lieu d'événements à Toronto, et dont on fera la promotion partout au Canada avec l'aide des partenaires communautaires : Elevate , Staffy , La Tablée des Chefs et Spiffy . Les partenaires fondateurs du Fonds canadien d'appui aux travailleurs des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, dont Uber Eats, Garland et Welbilt Canada, ont promis plus d'un million de dollars pour lancer le fonds.

« L'industrie de la restauration s'est mobilisée autour de cette crise sanitaire pour nourrir les Canadiens et contribuer à la sécurité de notre pays, a déclaré Lola Kassim, directrice générale d'Uber Eats Canada. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'être un partenaire fondateur du Fonds canadien d'appui aux travailleurs des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie et des contributions qu'il apportera aux travailleurs touchés, y compris les travailleurs de la livraison. »

« L'industrie des services alimentaires et ses travailleurs font face à des défis sans précédent et ont besoin de soutien pour répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. C'est dans des moments comme ceux-ci que nous croyons qu'il est de notre devoir de redonner à l'industrie qui a tant fait pour Garland, les marques Welbilt et nos employés, et ce, pendant plus de 60 ans, a déclaré Mary Chiarot, vice-présidente.et directrice générale, Garland - Welbilt Canada. En tant que chef de file de l'industrie, Garland appuie le Fonds canadien d'appui aux travailleurs des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie dans ses efforts pour améliorer le sort des travailleurs de notre industrie. Nous mettons au défi tous les fournisseurs de services alimentaires de se joindre à Garland pour redonner. #TogetherWeCanOvercome."

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds ou sur la façon dont les travailleurs admissibles peuvent présenter une demande, visitez dx.org/Fund.

