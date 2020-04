Le 28 avril n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de deuil





TORONTO, le 28 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de deuil national, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) encourage toute la population à prendre un peu de temps pour se souvenir des personnes qui sont mortes, ont été blessées ou ont contracté une maladie dans leur lieu de travail.

« En 2019, 190 personnes sont mortes en Ontario à cause de blessures ou de maladies liées au travail - 190 témoignages différents de deuil, de perte, et de familles et d'amis dont la vie a été tragiquement changée à jamais », a déclaré Elizabeth Witmer, présidente du conseil de la WSIB. « Alors que la lutte mondiale contre la pandémie COVID-19 se déroule autour de nous, nous reconnaissons également les milliers de vies qu'elle a prises dans le monde, et les milliers d'autres qu'elle a dévastées. »

Pour commémorer le Jour de deuil cette année, Elizabeth Witmer et Tom Teahen, président-directeur général de la WSIB, livrent un message spécial. La WSIB entend faire connaître cette journée importante par la télévision, la radio, les médias sociaux et son site web sur le Jour de deuil.

« Aucun d'entre nous ne devrait tenir pour acquises sa propre santé et sa sécurité ainsi que celles de sa famille, de ses amis, de ses collègues et de sa collectivité », a déclaré M. Teahen. « Nous devons tous savoir comment reconnaître les risques pour la santé et la sécurité dans notre lieu de travail et comprendre notre droit à un travail sécuritaire et sain. Parce que la sensibilisation est l'équipement de sécurité le plus important qui existe. »

Ce soir, divers points d'intérêt de la province seront illuminés en jaune, une couleur traditionnellement associée à l'espoir. Il s'agit notamment de la tour CN, des chutes Niagara, de l'hôtel de ville de Kitchener, de l'hôtel de ville de Guelph (Market Square), de l'hôtel de ville de Hamilton (enseigne HAMILTON) et de l'enseigne TORONTO 3D du square Nathan Phillips.

En 1984, le Congrès du Travail du Canada a choisi le 28 avril comme Jour de deuil national pour que cette date coïncide avec le 70e anniversaire de l'adoption par le gouvernement de la première loi sur les accidents du travail de l'Ontario. Le Jour de deuil a été enchâssé dans la législation nationale par une loi du Parlement le 1er février 1991.

