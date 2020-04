Des compagnies aériennes fortes pour un Canada fort





Le Conseil national des lignes aériennes du Canada exhorte le gouvernement fédéral à répondre aux problèmes du secteur du transport aérien dans le contexte de la COVID-19

-Une industrie aérienne forte est essentielle au plan de relance canadien post-COVID-19

OTTAWA, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Au moment où les pays du monde entier sont aux prises avec les conséquences économiques de la COVID-19, l'industrie canadienne du transport aérien a soutenu les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie, notamment en assurant des vols de rapatriement pour les Canadiens pris à l'étranger, en continuant à transporter des produits et des personnes à travers le pays et en acheminant de l'équipement de protection individuelle (EPI) critique au Canada.

Pourtant, la force et le rôle de l'industrie aérienne canadienne sont aujourd'hui sérieusement menacés au moment où le Canada risque de prendre du retard sur les autres grands pays industrialisés en matière de soutien aux compagnies aériennes dans cette crise sans précédent. Les États-Unis et des pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud ont rapidement pris des mesures pour stabiliser leurs compagnies aériennes respectives, garantissant ainsi que l'industrie puisse éventuellement reprendre ses activités et jouer son rôle vital dans la reprise économique post-pandémique.

Bien que le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) accueille favorablement les indications du gouvernement du Canada selon lesquelles une certaine forme de soutien est prévue, le temps presse puisque la situation économique des compagnies aériennes canadiennes se détériore rapidement. Plus les dommages économiques causés à ce secteur seront importants, moins il sera compétitif et prêt à se redresser par rapport aux autres pays fournissant une aide financière directe importante à leurs propres transporteurs.

La préservation d'un secteur aérien intérieur viable est essentielle à la vigueur de l'économie canadienne. Les compagnies aériennes membres du CNLA sont la composante centrale de l'ensemble du secteur du transport aérien et du tourisme, lequel soutient collectivement plus de 630?000 emplois et qui génère 3,2 % du PIB du Canada.

Cette crise sans précédent a conduit certains transporteurs à suspendre la desserte d'au moins 35 communautés en régions dont les économies locales dépendent de la présence d'une industrie aérienne nationale forte.

En raison de la pandémie COVID-19, le secteur canadien de l'aviation a été dévasté et les dommages continuent de s'accumuler. Par exemple :

Une diminution de la capacité d'environ 90 % et les vols restants sont pratiquement vides?;

La grande majorité de la flotte étant immobilisée au sol, les transporteurs du CNLA ont des appareils d'une valeur de 10 milliards de dollars qui sont actuellement inutilisés?;

Les projets d'investissement et le travail avec les fournisseurs de toute la chaîne d'approvisionnement de l'aviation et de l'aérospatiale ont été interrompus?;

Les revenus ont pratiquement disparu, ainsi que les réservations à l'avance pour le reste de l'année, sans que l'on sache vraiment quand les restrictions de voyage pourront être levées ou réduites. L'impact économique de la pandémie devrait se poursuivre de manière significative pour le reste de l'année et jusqu'en 2021?;

L'Association du transport aérien international estime que les pertes du secteur aérien mondial s'élèveront cette année à 314 milliards de dollars US, et les perturbations du transport aérien dues à COVID-19 pourraient entraîner une réduction de 39,8 millions en volume de passagers au Canada?;

Plus largement, les perturbations pourraient également mettre en péril environ 245?500 emplois au Canada et 18,3 milliards de dollars US de PIB soutenus par l'industrie du transport aérien et les touristes étrangers se rendant au Canada par avion.

En tant que pays du G7, le Canada a besoin d'une industrie aérienne forte pour faciliter le commerce international et la croissance économique.

«?Nos membres et leurs employés attendent du gouvernement qu'il agisse rapidement pour présenter des mesures de liquidité pour l'industrie. Cela apportera la stabilité nécessaire pour que le secteur de l'aviation commence à planifier, avec le gouvernement, les initiatives politiques nécessaires pour stimuler la relance économique éventuelle du Canada dans les collectivités et les entreprises, tant les grandes que les petites, dans tout le pays, dans tous les segments de l'économie et au niveau international?», a déclaré Mike McNaney, président et directeur général du Conseil national des lignes aériennes du Canada.

