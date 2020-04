Staples Canada/Bureau en Gros soutient les communautés scolaires locales au moyen de technologies permettant d'alimenter l'éducation en ligne





Staples Canada/Bureau en Gros double le prix technologique annoncé précédemment pour le concours annuel visant à soutenir les communautés scolaires dans tout le pays

RICHMOND HILL, ON, le 28 avril 2020 /CNW/ - En raison de la COVID-19, les salles de classe partout au Canada on dû effectuer une transition complexe vers l'apprentissage en ligne. Il est maintenant plus important que jamais d'équiper les étudiants de la technologie dont ils ont besoin. Dans le but de soutenir les étudiants et les enseignants canadiens pendant cette période, Staples Canada/Bureau en Gros a doublé le prix du concours « Donne des super pouvoirs à ton école » en attribuant 200 000 $ à 10 écoles supplémentaires dans tout le Canada. En tout, 20 communautés scolaires partout au Canada ont reçu de l'équipement technologique d'une valeur de 400 000 $ de Staples Canada/Bureau en Gros avec le soutien d'Intel Canada. Dans le cadre du concours annuel de Staples Canada/Bureau en Gros, en collaboration avec Écoapprentis et Jour de la Terre Canada, Bureau en Gros attribue de nouvelles technologies aux écoles partout au Canada qui qui font preuve de créativité par le biais d'initiatives environnementales.

En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Bureau en Gros s'engage à soutenir les étudiants canadiens pendant cette période difficile. Depuis plus de 20 ans, Staples Canada/Bureau en Gros accorde une grande importance à la promotion de changements positifs dans les communautés scolaires locales de partout au Canada. De nombreux étudiants canadiens des écoles primaires et secondaires sont en manque de technologie pour les aider à naviguer leur apprentissage depuis la maison. Selon Statistique Canada , 58,4 % des répondants ayant un accès à l'Internet disposaient de moins d'un appareil par membre du foyer. Alors que les écoles canadiennes s'efforcent de veiller à ce que chaque élève ait accès à l'apprentissage en ligne, Staples Canada/Bureau en Gros collaborera avec les responsables scolaires pour s'assurer que les élèves sont équipés d'une toute nouvelle technologie, notamment des ordinateurs portatifs Chromebook et d'autres appareils. Pour les familles qui préparent leurs enfants à l'éducation numérique, les Chromebook se sont révélés être des outils formidables et abordables pour aider les enfants à la maison à continuer à apprendre, qu'il s'agisse de trouver un apprentissage en ligne ou de collaborer avec leurs camarades de classe.

« La motivation de ce concours a toujours été d'apporter la technologie aux étudiants pour soutenir leur développement éducatif. Dans l'environnement d'aujourd'hui, ceci s'avère plus important que jamais, a déclaré David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. En tant qu'entreprise passionnée par le travail et l'apprentissage, nous avons fait beaucoup de travail pour assurer que la technologie parvienne aux étudiants qui en ont le plus besoin. Nous sommes fiers de pouvoir doubler la valeur du prix avec le soutien d'Intel Canada et de récompenser 20 écoles avec la technologie dans un moment de grand besoin. »

Le concours « Donne des super pouvoirs à ton école » est organisé chaque année par Staples Canada/Bureau en Gros en collaboration avec Écoapprentis et Jour de la Terre Canada pour marquer le Mois de la Terre. Le concours reconnaît les écoles canadiennes qui préparent la voie vers la consolidation de la participation des jeunes à la protection de l'environnement. En tant que l'un des plus grands détaillants de technologie au Canada, Bureau en Gros est fier de faire don des nouvelles technologies aux écoles de tout le pays afin de s'assurer qu'elles disposent des appareils nécessaires pour rester connectées. Le programme a été lancé en 2011 et a depuis distribué plus de 2 millions $ en technologie, y compris, portatifs et produits STIM, à 110 écoles. Les gagnants sont choisis par un ensemble d'organisations bénévoles s'intéressant à la durabilité.

« Les gagnants on été choisis parce que leurs contributions nous ont vraiment inspirés. Ces étudiants mènent la charge pour enseigner aux générations actuelles et futures l'importance d'un mode de vie durable, a déclaré Cristina Greco, directrice générale par intérim, Écoapprentis. Pendant cette période d'incertitude, la technologie est plus importante que jamais pour maintenir la connexion entre étudiants et enseignants, dans le but de continuer le bon travail qu'ils ont accompli depuis le début de l'année. Nous sommes ravis de collaborer avec Staples Canada/Bureau en Gros et de soutenir leurs efforts pour doubler la valeur du prix afin de récompenser encore plus d'écoles avec la technologie essentielle à leur croissance éducative. »

Les écoles gagnantes du concours « Donne des super pouvoirs à ton école 2020 » sont les suivantes :

Provinces de l'Atlantique

Élémentaire

Brian Peckford Primary, Triton, Terre-Neuve

West Northfield Elementary School, West Northfield , Nouvelle-Écosse

Secondaire

St. Mary's Bay Academy, St. Bernard , Nouvelle-Écosse

, Nouvelle-Écosse École Marie-Esther, Shippagan , Nouveau-Brunswick

Ontario

Élémentaire

Parkview Public School , Komoka, Ontario

, École élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire , Crysler, Ontario

Secondaire

Kapuskasing District High School, Kapuskasing, Ontario

Glenview Park Secondary School, Cambridge, Ontario

Québec

Élémentaire

École alternative Harricana, Amos, Québec

École Saint-Joseph , Baie-Trinité, Québec

Secondaire

École secondaire Jean?Nicolet, Nicolet , Québec

, Québec École secondaire de l'Érablière, St-Félix-de- Valois , Québec

Ouest du Canada

Élémentaire

Waldheim School, Elie, Manitoba

Juniper School, Thompson, Manitoba

Secondaire

Elmwood High School, Winnipeg, Manitoba

Seven Oaks Met School, Winnipeg, Manitoba

Colombie-Britannique et Yukon

Élémentaire

Sensisyusten School - Westbank First Nation, Westbank , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique John Henderson Elementary School, Vancouver , Colombie-Britannique

Secondaire

Mount Douglas Secondary School, Victoria , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Richmond Secondary School, Richmond , Colombie-Britannique

« Nous espérons que la nouvelle technologie permettra à ces écoles de s'engager de manière significative, ajoute Boone. Grâce à nos partenaires chez Intel Canada, la nouvelle technologie permettra à ces écoles de mieux communiquer entre elles pour assurer une croissance éducative et une connectivité réussies. »

