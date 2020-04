Lancement mondial de JOYUI 11 de Black Shark basé sur Android 10





Black Shark, la société proposant une technologie de jeu d'avant-garde, annonce la sortie de JOYUI 11, la plus récente version de son système d'exploitation. Basé sur Android 10, ce nouveau système d'exploitation améliore très nettement les éléments systématiques de base et les fonctions liées aux jeux, incluant notamment une mise à niveau de l'interface utilisateur, une optimisation de la performance logicielle et une amélioration des éléments de jeu uniques de Black Shark. Les utilisateurs de Black Shark 2 PRO et de Black Shark 2 recevront une notification de mise à niveau vers JOYUI 11 entre le 27 avril et le 6 mai.

« Notre dernier système d'exploitation, JOYUI 11, illustre notre engagement à créer une expérience de jeu inégalée. Grâce à notre forte capacité d'innovation technique, ce nouveau système d'exploitation peut améliorer l'expérience complète, non seulement pour les jeux mais aussi pour une utilisation sur des smartphones de base, car il est bâti sur Android 10 », a déclaré Harrison Luo (Yuzhou Luo), PDG de Black Shark.

Pour votre confort quotidien

Amélioration des principales applications système

Dans la nouvelle mise à jour systématique basée sur JOYUI, les principales applications système bénéficient d'une fluidité, d'une stabilité et d'un fonctionnement de niveau supérieur par rapport aux autres systèmes d'exploitation. L'écran d'accueil intègre des fonctions plus stables et plus faciles à utiliser, notamment lors de l'ouverture d'applications, le basculement d'une application à une autre et la gestion des dossiers.

La mise à jour apporte par ailleurs de nombreuses autres nouvelles fonctions telles la réponse rapide, les applications doubles, quick ball, un mode "une seule main", etc.

Les appareils Black Shark 2 Series sont dorénavant compatibles avec Mi account et Mi cloud, qui seront disponibles pour Find My Phone, Back Up et Data Sync.

La nouvelle application de gestion des fichiers permet la consultation de photos, de vidéos, de documents et de musique, ainsi que le classement automatique de fichiers PDF, Word, Excel et PPT, simplifiant ainsi la gestion des fichiers.

Mise à niveau de sécurité restreignant, pour l'application actuellement exécutée, l'accès aux informations de localisation, et ces mêmes informations sont protégées durant le balayage de réseau afin d'empêcher le suivi. Par ailleurs, le patch de sécurité Google amélioré offre sécurité et fiabilité.

Des milliers de nouveaux thèmes sympas ont été ajoutés au système, il est possible d'y accéder en ligne gratuitement 1 .

. 236 nouveaux Emoji ajoutés

Des mouvements plein écran

JOYUI 11 fournit des gestes écran simples et faciles, dont le balayage vers le haut pour revenir à l'écran d'accueil, le balayage vers le haut puis maintien pour accéder aux applis récentes et le balayage vers la gauche pour revenir en arrière. Les trois boutons Navbar (barre de navigation) peuvent également être cachés pour bénéficier d'une expérience d'affichage maximale, ou pour empêcher un contact accidentel pendant les jeux.

Capacité IdO

Un autre perfectionnement offert par JOYUI 11 est son interconnectivité avec les dispositifs IdO (Internet des Objets).

Mi Share : Black Shark faisant partie de la Peer-to-Peer Transmission Alliance, l'appareil peut partager des fichiers plus rapidement et plus facilement avec les autres smartphones sous Android.

Impression sans fil : Les appareils sont dorénavant compatibles et peuvent effectuer, via la page ?Share to', des impressions sans fil rapides vers plus de 2 000 imprimantes de 25 marques.

Cast : La fonction "cast" (diffusion) permet de reproduire sur des téléviseurs des contenus enregistrés sur le téléphone ? documents, vidéos, photos, etc. ?, sous réserve que les deux côtés soient connectés au même réseau Wifi.

Natural Dynamic Sound System et Always on Display

Natural Dynamic Sound System : Composé de sonneries d'alarme dynamiques, de sonneries d'alarme météo et de chants d'oiseaux dynamiques pour les notifications. Les sonneries d'alarme dynamiques permettent aux utilisateurs de profiter de différentes sonneries chaque jour de la semaine, tandis que les sonneries d'alarme météo changent en fonction de la météo. Les chants d'oiseaux dynamiques pour les notifications offrent tout un éventail de sons de la nature faisant office de notifications.

Always On Display : Consiste en une horloge toujours active et des effets lumineux pour les notifications

Autres fonctions

Enregistreur d'écran, captures d'écran avec défilement, notes, boussole, calculatrice, scanner, enregistreur, météo et centre de sécurité.

Pour une expérience de jeu parfaite

Black Shark, la société proposant une technologie de jeu de pointe, lance le système d'exploitation JOYUI 11 qui, en plus d'offrir une expérience sur des smartphones de base, améliorera également l'expérience de jeu pour ses utilisateurs grâce à Shark Space 3.0 et Shark Arsenal.

Shark Space 3.0

La mise à jour apporte la toute nouvelle interface utilisateur Shark Space qui permet d'accéder simplement à tous les paramètres de jeu dans Gamer Studio, de nouveaux effets optionnels lorsque vous démarrez un jeu et un Shark Arsenal intégré qui permet de gérer tous les accessoires Black Shark.

Shark Arsenal

Shark Arsenal est une fonctionnalité intégrée dans le Shark Space permettant de gérer facilement tous les accessoires Black Shark. La fonctionnalité permet de contrôler la connexion rapide, le guide de l'utilisateur, les effets lumineux, la mise à jour du micrologiciel, etc.

À propos de Black Shark

Black Shark, une société offrant une technologie de jeu d'avant-garde, a créé un écosystème de jeux basé sur des composants, des logiciels et des services, qui sont principalement installés sur des smartphones. Black Shark vise à offrir une expérience de jeu unique et inégalée, et à construire le meilleur univers de jeu possible avec des joueurs du monde entier. Black Shark est présente à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web international de l'entreprise : http://global.blackshark.com/

1 Des régions différentes peuvent avoir des packages thématiques différents

