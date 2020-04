La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfant offre des repas gratuits aux employés du Children en affectation spéciale auprès des personnes âgées





L'initiative vise à nourrir gratuitement le personnel hospitalier du Children, qui a accepté de prêter main forte à deux CHSLD et CIUSSS de l'Ouest de l'Île de Montréal.

MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période de pandémie, où la solidarité est plus importante que jamais, la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a tenu à souligner de belle façon le dévouement d'une cinquantaine d'employés du Children, qui ont généreusement accepté de prêter main forte à deux CHSLD et CIUSSS de l'Ouest de l'Île de Montréal. C'est afin de faciliter la vie de ces Champions du quotidien que la Fondation a offert de nourrir gratuitement le personnel de soutien pendant toute la durée de leur affectation spéciale.

Unis contre la pandémie pour les plus vulnérables

« La contribution de nos donateurs nous donne la chance de souligner le sens du devoir de ces employés de coeur, qui sont habitués de traiter les enfants, mais qui travaillent maintenant au front auprès des grands-parents et des arrière-grands-parents de leurs jeunes patients », tient à souligner la présidente de la Fondation, Renée Vézina.

En fournissant des repas gratuits à ces employés d'exception, la Fondation du Children espère leur donner l'énergie nécessaire pour poursuivre leur mission au cours des semaines à venir. Une autre belle façon qu'a le Children de Panser autrement.

