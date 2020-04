Boulevard Toyota : La vente automobile toujours possible malgré la pandémie





Depuis le 23 mars dernier, tout le Québec doit observer des règles de distanciation sociale strictes. Ces nouvelles normes ont mené à la fermeture obligatoire de plusieurs entreprises incluant l'ensemble des concessionnaires de la province. Ces derniers ont donc dû migrer leurs processus vers le numérique, aidant les clients à distance et utilisant des outils de pointe pour demeurer à flot.

C'est le cas de Boulevard Toyota, un concessionnaire situé à Québec. Depuis la fermeture obligatoire de sa concession située au 120 rue Marais, le concessionnaire qui appartient au Groupe Toyotoshi a connu comme tous les concessionnaires au Canada une baisse de ses ventes de véhicules neufs. Le passage au numérique a cependant permit de sauver une portion des meubles.

« On vend quand même plusieurs véhicules par jour ce qui est exceptionnel dans les circonstances. On a même réussi à livrer un véhicule chez un acheteur. Le Québec permet de livrer des véhicules neufs si c'est jugé essentiel et nous avons mis en place les procédures pour assurer une transaction sécuritaire et dans les normes », a indiqué Steve Morin, directeur général de Boulevard Toyota.

Selon la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, il est possible de livrer un véhicule acheté chez le client si on suit toutes les normes de distanciation sociale en vigueur. Cela signifie qu'il faut conserver une distance de plus de 2 mètres en tout temps et il faut assurer la désinfection totale du véhicule.

« Nous avons documenté toute la livraison du début à la fin afin de nous assurer d'être dans les normes du gouvernement et de la CCAQ », affirme M. Morin.

Le véhicule a été configuré en ligne sur le site du concessionnaire par l'acheteur. Il a par la suite été livré au domicile du client avec des couvertures de plastique sur les sièges et le volant. L'ensemble du véhicule incluant le tableau de bord, la console, les portières et tous les autres endroits de l'habitacle ont été désinfectés tout comme la clé. Cette dernière a été déposée dans le porte-gobelet.

Pour Steve Morin, cette nouvelle façon de faire laisse présager des changements plus permanents dans l'industrie de la vente automobile.

« Le virage numérique dans les concessionnaires était déjà lancé, mais la situation que nous vivons actuellement va l'accélérer. Les concessions qui ont les outils nécessaires pour faire des transactions à distance et qui savent s'adapter vont passer au travers de cette crise en relative santé ».

Cette période unique dans l'histoire pousse également Boulevard Toyota et sa concession soeur à Québec Boulevard Lexus à réévaluer certains éléments de son processus de vente.

« Nous voyons qu'il est important d'avoir une présence forte pour répondre aux questions des internautes. Après la pandémie, plusieurs consommateurs seront plus à l'aise de faire des transactions en ligne, nous devrons être prêts à offrir le meilleur service possible à ces clients », ajoute M. Morin.

Boulevard Toyota emploi présentement deux conseillers en télétravail afin de répondre aux demandes de ses clients. Cela permet également de répondre aux besoins des clients actuels.

« Beaucoup de nos clients ont encore besoin d'aide. Ils ont besoin d'être guidés s'ils ont besoin de reporter des paiements ou ils ont une voiture en location qui doit être retournée bientôt. Il est important d'être là pour eux », conclut M. Morin.

Tout le Canada est plongé dans une période sans précédent et l'impact sur les concessionnaires comme sur plusieurs autres entreprises se fait sentir. Ceci dit, des concessions comme Boulevard Toyota prouvent qu'avec une bonne stratégie numérique et un peu d'ingéniosité, il est possible de continuer à répondre à une demande toujours présente qui s'est simplement déplacée en ligne.

