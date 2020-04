Dix projets étrangers font leur apparition sur le Global Unicorn Fair - TOJOY stimule la reprise de l'économie mondiale





PÉKIN, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 26 avril, le 2e Global Unicorn Fair (GUF) - Salon mondial des licornes -, sponsorisé par TOJOY et co-sponsorisé par le New High Technology Investment Special Committee (Comité spécial des investissements dans les nouvelles technologies de pointe) de l'Investment Association of China, placée sous l'égide de la Global Alliance of Sharing Economy (GLASE), Alliance mondiale pour l'économie du partage - et soutenu par l'Association chinoise du commerce international (China Association of International Trade), a eu lieu sur Cloud Fair, le système en ligne propriétaire de TOJOY.

Kevin Rudd, ancien Premier ministre australien et président de l'Alliance mondiale pour l'économie du partage (GLASE) ; Lu Junqing, président du conseil d'administration de TOJOY ; Ge Jun, PDG mondial de TOJOY et ancien vice-président mondial d'Apple ; Wang Huiyao, président du Center for China & Globalization (CCG) ; Jiang Shan, ancien responsable du département des Affaires américaines et océaniennes au ministère du Commerce et chercheur principal au CCG ; Jin Xu, président de l'Association chinoise du commerce international ; Zheng Rong, vice-président exécutif et secrétaire général du Comité spécial des investissements dans les nouvelles technologies de pointe de l'Investment Association of China se sont tous joints aux représentants des entrepreneurs, aux grands noms de la communauté des investisseurs et aux équipes de médias du monde entier lors de cet évènement. Celui-ci a d'ailleurs été couvert par Baidu et The Economic Observer, et a attiré plus de 500 000 vues lors de sa diffusion en direct.

Partager des opportunités commerciales pour forger ensemble l'avenir

Le salon GUF a été placé sous le thème « Global Vision - Win the Future » (Une vision mondiale pour remporter l'avenir). Dix entreprises mondiales spécialisées dans les nouveaux domaines économiques ont assisté à l'évènement. Parmi elles figuraient le système d'agriculture verticale australien E Agri, le service de nettoyage d'hôtels Renue basé aux États-Unis, la chaîne de supermarchés danoise Netto, pour ne citer que celles-ci. L'évènement a permis de présenter des centaines de milliers de partenaires chinois locaux potentiels aux entreprises afin qu'ils puissent explorer les possibilités de collaboration et de croissance rapide en Chine.

Lors de l'évènement, Ge Jun a souligné que « la mondialisation économique s'achemine vers une direction plus ouverte, plus inclusive et plus équilibrée, ce qui se traduira par un plus grand nombre de situations gagnant-gagnant ». Ge Jun pense qu'à l'avenir, les entrepreneurs mondiaux collaboreront de manière plus étroite pour intégrer les ressources, tirer parti des atouts des uns et des autres et créer ensemble de nouvelles formes d'industries pour partager les victoires à remporter en termes de développement économique collaboratif.

M. Rudd a fait remarquer que la mondialisation a contribué au développement de l'économie, du commerce, de la science et de la technologie et à l'élimination de la pauvreté dans de nombreux pays. Il estime toutefois que la pandémie actuelle pourrait affecter le processus de mondialisation et par conséquent modifier la chaîne logistique et les modèles économiques mondiaux. M. Rudd a encouragé la mise au point de politiques économiques collaboratives et la promotion de pratiques de développement durable afin d'orienter favorablement l'avenir de la mondialisation économique.

Les entrepreneurs participant à l'évènement ont interagi de manière numérique avec les présentateurs et ont fait part de leur intérêt à former des partenariats avec les entreprises présentées. TOJOY s'attend à ce que l'évènement encourage les entreprises mondiales à saisir les opportunités qu'offre le vaste marché grand public en Chine, ce qui permettra aux entreprises et à leurs partenaires de profiter des avantages d'une croissance rapide et durable.

Un monde uni pour lutter contre le COVID-19

Pendant la crise mondiale du COVID-19 que nous traversons, TOJOY a de nouveau regroupé des ressources mondiales pour plaider en faveur de la suppression des barrières restrictives en encourageant l'économie du grand partage.

Certains effets négatifs de la pandémie sont dus aux obstacles qu'elle impose aux entreprises. Une fois que la touche « pause » est appuyée sur le flux des ressources économiques, les activités économiques sont confrontées à une crise due à la stagnation. Le GUF joue son rôle en appuyant à nouveau sur la touche « play » pour relancer le flux des ressources économiques. L'efficacité économique qui se dégage de ce salon va non seulement aider l'économie chinoise à rebondir après la pandémie, mais aussi accompagner l'économie mondiale pour la faire passer de la crise due à la pandémie à une nouvelle aube de reprise.

