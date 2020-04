UNIQA Insurance Group AG reconnue par Celent comme « Model Insurer » pour l'implémentation réussie du logiciel de détection de fraude FRISS





Celent, la société mondiale de recherche et de conseil en services financiers, a récompensé UNIQA Insurance Group AG avec le « Model Insurer Award » dans les catégories « Données, Analyses et IA ». UNIQA reçoit le prix pour l'implémentation du logiciel de détection de fraude FRISS et pour le succès de l'initiative stratégique anti-fraude en IARD du groupe.

Avec son programme de prix annuel, Celent récompense les assureurs en tant que « Model Insurer » pour leurs initiatives technologiques exceptionnelles. Afin de gagner, les initiatives doivent démontrer des avantages commerciaux précis, de l'innovation et une excellence en matière de technologie ou d'implémentation.

UNIQA Insurance Group AG a choisi FRISS comme solution de gestion anti-fraude standardisée, évolutive et de pointe dans l'ensemble des 15 pays où le groupe UNIQA opère en IARD. UNIQA a fondé sa sélection sur l'accessibilité des technologies modernes telles que l'analyse des réseaux, la fouille de texte et l'IA pour le modèle de détection. Jusqu'à présent, dans le cadre du projet qui se déroule en plusieurs phases, 9 des 15 pays opérant en IARD sont déjà en service et génèrent une augmentation considérable des économies résultant d'enquêtes nouvelles et renforcées sur les fraudes, avec une hausse totale de 18,4 millions d'euros depuis le début de l'initiative anti-fraude. Grâce à FRISS et une intégration parfaite, le traitement des cas de fraude est désormais nettement plus efficace et plus transparent.

« La gestion centralisée du projet nous permet de transférer les meilleures pratiques à toutes les unités commerciales du groupe », a expliqué Irene Reihs, chef de projet, Strategic P&C Initiative Anti-Fraud. « La vaste expérience des équipes anti-fraude locales combinée à la dernière technologie FRISS, nous permet d'investiguer le plus efficacement possible dans le cadre d'une stratégie commune. Cette façon de travailler ensemble avec facilité, de mener des projets dans différents pays en parallèle, s'est avérée être un choix judicieux pour générer des avantages opérationnels considérables. Nous sommes maintenant en mesure de mieux servir nos clients sincères en accélérant le traitement de leurs demandes. Cela signifie que ces clients bénéficieront aux moments décisifs, d'un processus de traitement des réclamations et des paiements beaucoup plus simple et plus rapide. »

« Je suis absolument ravi que Celent reconnaisse les résultats exceptionnels qu'UNIQA a déjà obtenus avec notre logiciel anti-fraude », a commenté Jeroen Morrenhof, PDG et co-fondateur de FRISS. « Disposer d'une solution automatisée, basée sur l'IA pour détecter la fraude en temps réel est devenu obligatoire afin de fournir un service optimal aux clients honnêtes. Nous concernant, il s'agit de protéger les assurances des fraudes. UNIQA travaille en étroite collaboration avec nos équipes et nous nous respectons profondément en tant que partenaires. »

« UNIQA a fait preuve d'excellence dans l'exécution d'analyses et de stratégies avancées en créant un ensemble de solutions communes visant un certain nombre de langues sur plusieurs marchés pour éviter la fraude et améliorer l'expérience client en matière de réclamations. Leurs dirigeants d'entreprise et leurs responsables locaux ont rejoint une cause commune en collaboration avec leur partenaire de solutions qui a fourni des résultats réels avec des analyses de pointe », a déclaré Marty Ellingsworth, analyste principal chez Celent.

À propos d'UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Insurance Group AG est l'un des groupes d'assurance chef de file sur ses principaux marchés en Autriche et en Europe centrale et orientale (PECO). Environ 20 000 employés et partenaires commerciaux exclusifs servent plus de 10,1 millions de clients dans 18 pays. UNIQA est le deuxième plus grand groupe d'assurance en Autriche avec une part de marché supérieure à 21 %. UNIQA opère sur les 15 marchés dans la zone de croissance des PECO suivants : L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovaquie et l'Ukraine. Le groupe UNIQA englobe également des compagnies d'assurance en Suisse et au Liechtenstein.

À propos de Celent

Celent est une société de recherche et de conseil dédiée à accompagner les institutions financières à formuler des stratégies commerciales et technologiques complètes. Celent fournit des rapports identifiant les tendances et les meilleures pratiques en matière de technologie des services financiers et mène des missions de conseil pour les institutions financières souhaitant utiliser la technologie afin de renforcer les processus opérationnels existants ou de lancer de nouvelles stratégies commerciales. Avec une équipe d'analystes expérimentés à l'international, Celent est particulièrement bien placé pour proposer des conseils stratégiques et des informations sur le marché à l'échelle mondiale. Celent est membre du groupe Oliver Wyman Group, lui-même filiale en propriété exclusive de Marsh & McLennan Companies [NYSE:MMC]. www.celent.com

À propos de FRISS

FRISS se consacre entièrement à la détection automatisée des fraudes et des risques pour les assureurs IARD du monde entier. Ses solutions de détection équipées d'une intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et les entités fraudes ont aidé plus de 175 assureurs à développer leur activité. FRISS détecte les fraudes, gère les risques et accompagne la transformation digitale. Les solutions sont implémentées en 4 mois et garantissent une rentabilité des investissements multipliée par 10 ainsi qu'une augmentation de 80 % du traitement direct des demandes d'assurances et des sinistres. Les solutions FRISS permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une croissance rentable du portefeuille et optimisent l'expérience client. Pour plus d'informations, consultez le site www.friss.com.

