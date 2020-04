Avis aux médias - Plan de relance économique de Québec : le CPQ est disponible pour commenter





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement du Québec dévoilera aujourd'hui son plan pour la relance économique, Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ (Conseil du patronat du Québec), est disponible pour répondre aux demandes des médias.

Aide-mémoire :

Quoi : Le CPQ est disponible pour commenter le plan de relance économique de Québec

Qui : Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ

Où : Par téléphone ou vidéoconférence

Note : le CPQ a publié la semaine dernière une feuille de route pour une relance économique sécuritaire et durable, élaborée à partir d'une vaste consultation de ses membres à l'occasion de plusieurs groupes de discussion ainsi que des conseils et avis sollicités auprès de personne d'expérience ayant à coeur la prospérité et le bien-être de la société.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

