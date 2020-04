La Commission de la santé mentale du Canada lance une formation virtuelle en réponse aux crises à l'intention des travailleurs essentiels durant la COVID-19





OTTAWA, le 28 avril 2020 /CNW/ - En réponse aux pressions exacerbées qui pèsent sur les travailleurs essentiels durant la COVID-19, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a développé une série de trois formations gratuites afin de répondre à la crise. Ladite série de formations est destinée à aider les travailleurs de première ligne à faire face au stress lié à ces circonstances exceptionnelles.

«?Je crois au principe consistant à donner au suivant?», affirme Louise Bradley, présidente et directrice générale de la CSMC. «?Nous voyons toutes sortes d'organisations se manifester et offrir leur aide, notamment pour fabriquer des équipements de protection ou des respirateurs. Alors, nous nous sommes demandé, « qu'est-ce que nous allons offrir? » et la réponse était claire : une formation en santé mentale.?»

Non seulement celles et ceux qui travaillent dans les secteurs essentiels durant la COVID-19 courent un risque physique plus élevé, mais il est également possible qu'ils soient confrontés à des défis en matière de santé mentale ou soient appelés à fournir de l'aide à des personnes qui traversent une crise.

Les trois nouveaux programmes de formation virtuelle, notamment Prendre soin de soi, Prendre soin de son équipe, et Prendre soin des autres, sont conçus pour aider les gens à faire face à ces nouveaux défis et reposent sur le succès des cours en personne de la CSMC : Premiers soins en santé mentale et L'esprit au travail.

Prendre soin de soi et Prendre soin de son équipe portent sur comment comprendre, évaluer et améliorer notre santé mentale, en tant qu'individu mais aussi au sein d'un groupe. Prendre soin des autres porte sur comment aborder avec confiance des discussions sur la santé mentale en temps de crise avec leur famille, leurs amis, dans leurs communautés et dans leurs milieux de travail.

Les participants apprendront à connaître le modèle de continuum en santé mentale et les 4 grandes stratégies d'adaptation, ainsi que d'autres outils de promotion de la santé mentale et d'amélioration de la résilience.

«?Nous avons réalisé qu'il y avait un besoin à ce niveau et avons réagi promptement et transformé avec succès nos cours détaillés et en personne classiques et avons adapté notre approche fondée sur les compétences à ce nouveau contexte,?» a affirmé Mike Pietrus, directeur de l'initiative Changer les mentalités et lutte contre la stigmatisation de la CSMC.

«?Avec l'arrêt de la prestation de notre cours classique, il est vite apparu clairement que nous pouvions exploiter les nombreuses compétences de nos formateurs afin d'offrir des stratégies d'adaptation efficaces et pratiques ainsi que des compétences de gestion du stress à une communauté qui travaille fort pour garder le pays sur pieds, en état fonctionnel et en sécurité.?»

L'inscription à ces cours d'une durée limitée se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ces cours sont offerts gratuitement aux travailleurs essentiels, tels que définis par le gouvernement du Canada.

Document d'information : Formation virtuelle gratuite en réponse aux crises destinée aux travailleurs essentiels durant la pandémie de COVID-19

La Commission de la santé mentale du Canada a mis au point trois programmes de formation en réponse à la présente crise à l'intention des travailleurs essentiels , qui sont : Prendre soin de soi, Prendre soin de son équipe et Prendre soin des autres.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les travailleurs essentiels courent le risque de vivre une dépression et de l'anxiété exacerbée en raison du stress que la situation exerce sur leur propre santé, la santé de leurs proches et sur leur avenir professionnel. Ces programmes sont spécifiquement conçus pour aider à fournir des outils et des connaissances aux gens pour qu'ils puissent mieux comprendre leur propre santé mentale ainsi que celle des autres.

Vue d'ensemble des cours

Formation en réponse aux crises - Prendre soin de soi (2 heures) - Les participants apprendront à connaître le modèle de continuum en santé mentale et les 4 grandes stratégies d'adaptation, afin de savoir comment mieux comprendre leur propre bien-être mental, comment reconnaître qu'ils sont sur une pente descendante, quelles actions concrètes poser pour mieux faire face au stress et quand demander l'aide d'un professionnel de la santé.



Formation en réponse aux crises - Prendre soin de son équipe (3 heures) - Les participants apprendront à connaître le modèle de continuum en santé mentale et les 4 grandes stratégies d'adaptation, ainsi que l'Examen ponctuel de l'incident afin de savoir comment mieux comprendre leur propre bien-être mental et celui des membres de leur équipe, comment reconnaître qu'ils sont sur une pente descendante, quelles actions concrètes poser pour mieux faire face au stress, quand demander l'aide d'un professionnel de la santé; ils recevront également des conseils pour mieux soutenir les membres de leur équipe.

Formation en réponse aux crises - Prendre soin des autres (2 heures) - cette formation portera sur la manière de créer un espace sécuritaire pour discuter de problèmes de santé mentale ou de consommation de substances. Cette formation aura pour but de préparer les participants à aborder les discussions sur la santé mentale avec confiance en temps de crise avec leur famille, leurs amis, leurs communautés et dans leurs milieux de travail. Les participants pourront également acquérir les compétences nécessaires pour intervenir en situation de crise en attendant l'arrivée des secours.

L'inscription à ces cours se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi; les cours seront offerts gratuitement aux travailleurs essentiels désignés par le gouvernement du Canada ici.

Ces cours ont été conçus spécifiquement pour les travailleurs essentiels dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et ne remplacent pas la formation existante de la CSMC en matière de santé mentale :

Nous encourageons tous les participants à suivre les formations EAT, EATPI, L'esprit curieux, postsecondaire ou PSSM une fois que les formations en personne auront repris.

Liens connexes

Programmes connexes

Restez branchés

Suivez la CSMC sur Facebook

Suivez la CSMC sur Twitter

Suivez la CSMC sur LinkedIn

Suivez la CSMC sur Instagram

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la CSMC

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 10:00 et diffusé par :