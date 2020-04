Finalistes des Prix du magazine canadien : B2B 2020 annoncés





TORONTO, le 28 avril 2020 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir de dévoiler les finalistes des Prix du magazine canadien : B2B 2020.

Quelque 82 candidatures ont été retenues pour cette deuxième édition des prix, rendue possible grâce à la générosité des 58 juges bénévoles dévoués qui ont offert leur temps et leur expertise pour évaluer rigoureusement des centaines de candidatures soumises par 64 publications B2B dans 19 catégories.

LE PRIX D'EXCELLENCE B2B POUR LE LEADERSHIP EST DÉCERNÉ À KARINE LORIMER

La Fondation des Prix pour les médias canadiens est fière de rendre hommage à Karen Lorimer, lauréate du Prix d'excellence B2B pour le leadership. Cet honneur vise à souligner la carrière exceptionnelle d'un professionnel de l'édition B2B, s'étant illustré grâce à son leadership et son apport à l'industrie du magazine canadien B2B. Nous vous invitons à lire la biographie de Karen pour en apprendre davantage sur son illustre carrière.

La Fondation est ravie de lui décerner ce prix prestigieux pleinement mérité. Félicitations, Karen !

PUBLICATIONS LES PLUS CITÉES

Pivot, CPA Canada est en tête avec une récolte impressionnante de 18 nominations. Au deuxième rang, University Affairs et Professionally Speaking obtiennent sept nominations chacun. Precedent, Profession Santé, Foodservice and Hospitality Magazine et Canadian Architect cumulent quatre nominations respectivement.

FAITS SAILLANTS

"Hi, I'm Mike" de Pivot, CPA Canada remporte plus grand nombre de nominations. L'oeuvre est finaliste dans trois catégories: Meilleure page couverture, Meilleur numéro et Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture

remporte plus grand nombre de nominations. L'oeuvre est finaliste dans trois catégories: Meilleure page couverture, Meilleur numéro et Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture De nombreuses oeuvres obtiennent deux nominations:

"Meet Michael" de Pivot, CPA Canada : Meilleure photographie et Meilleur portrait

: Meilleure photographie et Meilleur portrait

"Auditing in the Drone Age" de Pivot, CPA Canada : Meilleure direction artistique d'un numéro et Meilleure page couverture

: Meilleure direction artistique d'un numéro et Meilleure page couverture

Bombardier Experience Magazine 's "Spring/Summer 2019" : Meilleure page couverture et Meilleur numéro

's "Spring/Summer 2019" : Meilleure page couverture et Meilleur numéro

L'édition "November 2019" de University Affairs : Meilleure direction artistique d'un numéro et Meilleur numéro

: Meilleure direction artistique d'un numéro et Meilleur numéro

"The Precedent Innovation Awards" publié dans Precedent : Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture and Meilleure illustration

: Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture and Meilleure illustration

"The King of Chefs" publié dans Foodservice and Hospitality Magazine : Meilleure photographie et Meilleur portrait

: Meilleure photographie et Meilleur portrait

L'édition "December 2019" de Professionally Speaking : Meilleur numéro et Meilleure photographie

MEILLEUR MAGAZINE ET PRIX DE L'ÉDITEUR

Trois publications sont finalistes pour le prestigieux prix du meilleur magazine. Il s'agit d'Esquisses, Pivot, CPA Canada, et University Affairs.

Pivot, CPA Canada a remporté le prix du Meilleur magazine 2019 et University Affairs obtient une deuxième nomination consécutive dans cette catégorie.

Canadian Architect, publié par IQ Business Media a été sélectionné pour le Prix de l'éditeur.

Consultez la liste complète de nominations par catégories ici .

MAGAZINES B2B LES PLUS CITÉS

Magazine Nominations Pivot, CPA Canada 18 University Affairs 7 Professionally Speaking 7 Profession Santé 4 Precedent 4 Foodservice and Hospitality Magazine 4 Canadian Architect 4 The Medical Post 3 Esquisses 3 CMAJ 3 Bombardier Experience Magazine 3 Azure 3 Advisor's Edge 3

MENTIONS DE SOURCE

Veuillez nous écrire au plus tard le 4 mai si vous désirez apporter des modifications aux créateurs crédités pour les oeuvres finalistes.

REMERCIEMENTS

La FPMC tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario, d'Ontario Créatif et de KCK Global. La Fondation remercie également ses partenaires : CCR Solutions, Cision, PUSH Media, TC Imprimeries Transcontinental et Magazines Canada.

Merci aux juges bénévoles dévoués qui ont évalué les centaines de candidatures en lice dans le cadre de cette deuxième édition des Prix du magazine canadien : B2B !

