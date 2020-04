Michter's s'apprête à lancer son bourbon 10 ans d'âge





LOUISVILLE, Kentucky, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- La version 2020 du Kentucky Straight Bourbon en tonneau unique 10 ans d'âge de Michter's sera commercialisée en mai. Présentant un degré proof de 94,4, le produit sera proposé à un prix de détail suggéré de 130 $ aux États-Unis.

Michter's possède un riche héritage dans l'offre de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Chacune de ses offres en production limitée ayant atteint un âge qui lui confère sa maturité parfaite, la gamme largement reconnue de Michter's inclut bourbon, whiskey de seigle, whiskey sour mash et whiskey américain. L'édition 2020 de Jim Murray's Whisky Bible a désigné le bourbon 20 ans d'âge de Michter's « Meilleur bourbon 16 à 20 ans d'âge ». Enfin, en janvier 2020, Michter's a été désignée Marque de whiskey américain tendance numéro 1 par Drinks International dans son rapport annuel sur les marques, pour la deuxième année consécutive.

Outre la distillerie Fort Nelson de Michter's, la société possède la distillerie Shively de Michter's à Louisville, ainsi qu'une exploitation agricole de 145 hectares et des opérations à Springfield, dans le Kentucky. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.michters.com, et suivez-nous sur Instagram, Facebook, et Twitter.

Contact : Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

jmagliocco@michters.com

