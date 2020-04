Déclaration de la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi





GATINEAU, QC, le 28 avril 2020 /CNW/ - La ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« À l'occasion du Jour de deuil national, les Canadiens s'unissent pour se rappeler tous les travailleurs qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés au travail ou qui ont souffert d'une maladie à la suite d'un drame lié à leur emploi. Nous rendons hommage aux proches et aux amis qui sont profondément affectés par ces événements.

Après une journée de travail, certains d'entre nous ne reviennent pas à la maison sains et saufs. Chaque année, des milliers de Canadiens sont tués ou blessés au travail ou sont atteints d'une maladie professionnelle. Ces drames nous rappellent que les efforts continus et concertés des syndicats, de l'industrie et du gouvernement permettent d'assurer la santé et la sécurité des personnes lorsqu'elles sont sur leur lieu de travail.

Notre travail doit se faire soigneusement et en collaboration afin de protéger chaque travailleur devant la pandémie de COVID-19. Des milieux de travail sains et sécuritaires sont le résultat de mesures réfléchies appliquées assidûment par les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent et les soutiennent. Nous remercions tous les acteurs pour leur engagement continu à maintenir nos milieux de travail sains et sécuritaires pendant cette période difficile.

J'aimerais également profiter de l'occasion pour souligner les milliers de Canadiens qui sont en première ligne et dans les services essentiels. Le travail critique qu'ils accomplissent nous permet de continuer à avoir accès aux biens et services essentiels. Nous comptons sur ceux qui travaillent dans les soins de santé, le transport par camions, le secteur agricole, les transports ferroviaires et aériens, le secteur portuaire, les livraisons, les banques, la radiodiffusion, les télécommunications, les services publics et dans bien d'autres industries, maintenant plus que jamais. J'aimerais leur exprimer mes sincères remerciements et toute ma reconnaissance pour le travail qu'ils font.

En ce Jour de deuil national, nous faisons face à un énorme défi qui souligne l'importance de se souvenir des travailleurs canadiens qui ont été blessés ou qui ont perdu la vie au travail. Honorons cette mémoire en veillant à ce que les travailleurs canadiens - pendant cette crise et après - puissent travailler en ayant la certitude qu'ils ont un lieu de travail qui est à la fois sain et sûr. »

