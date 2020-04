Sid Lee, finaliste au concours World Changing Ideas, de Fast Company





La créativité et l'innovation montréalaises reconnues par le magazine d'affaires américain.

MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Fast Company a dévoilé aujourd'hui les gagnants 2020 de son concours World Changing Ideas, qui récompense les entreprises, les politiques, les projets et les concepts qui se sont activement engagés à lutter contre la crise climatique, l'injustice sociale ou l'inégalité économique.

Sid Lee est nommée parmi les finalistes dans la catégorie publicité pour la création, en collaboration avec l'organisme Protect Our Winters Canada, de Fact Avalanche. En enterrant les tweets des climatosceptiques sous des faits scientifiques, l'outil est reconnu pour sa capacité d'attirer l'attention sur un enjeu social crucial et à inspirer les gens à passer à l'action.

Un panel de juges a sélectionné les gagnants et les finalistes parmi plus de 3 000 candidatures dans les domaines du transport, de l'éducation, de l'alimentation, de la politique, de la technologie, etc. Le concours de cette année a reçu des candidatures des quatre coins de la planète, allant de Vancouver à Singapour en passant par Tel-Aviv. Le numéro de mai-juin de Fast Company célébrera et illustrera la manière dont ces entrepreneurs et ces organisations s'attaquent aux graves problèmes mondiaux.

« Faire partie des initiatives les plus créatives et les plus innovantes au monde, selon Fast Company, est tout un honneur pour Sid Lee. Comme organisation, nous voulons utiliser notre créativité pour répondre aux défis auxquels nous sommes collectivement confrontés », soutient Martin Gauthier, président de Sid Lee Montréal et chef mondial des opérations. « Nous sommes convaincus que cette nomination inspirera tous nos artisans à continuer de créer des projets engagés. Il y a beaucoup de talent au Québec et ceci démontre que l'on peut l'utiliser au profit du monde entier ».

« Il ne semble pas y avoir de meilleur moment pour reconnaître les organisations qui mettent à profit leur ingéniosité, leurs ressources et, dans certains cas, leur taille pour s'attaquer aux plus grands problèmes de la société », a déclaré Stephanie Mehta, rédactrice en chef de Fast Company. « Nos journalistes, sous la direction du rédacteur en chef Morgan Clendaniel, ont découvert certains des projets les plus intelligents et les plus inspirants de l'année ».

Fact Avalanche a été conçu en septembre 2019, juste à temps pour les élections canadiennes, pour #FactBack contre la désinformation et le scepticisme sur Twitter entourant le changement climatique, tout en donnant aux Canadiennes et aux Canadiens plus de connaissances en la matière. Trois semaines plus tard, plus de 5 000 personnes avaient rejoint le mouvement et plus de 100 entreprises canadiennes avaient ajouté l'application à leur chaîne Slack. Des milliers de personnes engagées ont enterré les tweets de climatosceptiques, de lobbys de combustibles fossiles et de certains dirigeants politiques à l'aide de faits scientifiques.

SOURCE Sid Lee

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 09:44 et diffusé par :