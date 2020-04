TELUS gagne le prix du Business Continuity Institute dans la catégorie de la reprise après sinistre la plus efficace pour son intervention lors des feux de forêt dans le nord de l'Alberta en 2019





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est fière d'avoir remporté le prix du Business Continuity Institute (BCI) dans la catégorie de la reprise après sinistre la plus efficace en Amérique du Nord pour son intervention lors des feux de forêt dans le nord de l'Alberta en 2019. Les prix du BCI soulignent le travail exceptionnel et la contribution des professionnels et des entreprises concernant la continuité des affaires et la résilience en période de crise.



TELUS est récompensée pour son intervention lors de la deuxième période de feux de forêt la plus importante de l'histoire de l'Alberta, lors de laquelle nous avons vu l'incendie Chuckegg Creek, surnommé le « monstre », ainsi que l'incendie McMillan dans la région du lac Lesser Slave. Ces deux incendies étaient très imprévisibles et, ensemble, ont ravagé 604 946 hectares de forêt avant d'être contrôlés. TELUS possède une vaste infrastructure dans toute la province, notamment des bureaux de réseau de télécommunication, des sites cellulaires et des tours de radiodiffusion, un vaste réseau de lignes de fibre optique et de cuivre ainsi qu'un bon nombre d'équipement, dont une grande partie est située dans des régions éloignées et boisées. L'immense infrastructure de TELUS a été très exposée aux incendies qui ont fait rage dans toute la province.

« TELUS contribue à ce que les intervenants d'urgence puissent communiquer lorsqu'ils sont sur le terrain et que les résidents puissent se tenir au fait des avis d'évacuation. Dans ces situations, la collaboration avec le gouvernement, les agences de gestion des situations d'urgence et d'autres partenaires est cruciale. Nous soutenons également les centres d'évacuation et les centres des opérations d'urgence municipaux, régionaux et provinciaux, en nous assurant qu'ils restent connectés malgré les nombreux changements de lieu », a expliqué Michael Galin, directeur général, Gestion du risque à TELUS. « La résilience et la capacité de reprise de notre infrastructure et de nos services sont attribuables à une planification et à des activités d'atténuation proactives, à une réponse rapide et à des mesures décisives, ainsi qu'à une surveillance vigilante. La priorité que nous accordons à la préparation et à l'atténuation est ancrée dans notre culture. »

Le Bureau de continuité des affaires de l'entreprise de TELUS a mis en place le Comité de gestion des opérations d'urgence. L'équipe interfonctionnelle de gestion de crise s'est affairée pendant 17 jours en tout. L'équipe a tiré parti de sa solide expérience acquise lors des feux de forêt précédents. Ainsi, elle a établi l'ordre des priorités pour la maintenance et la restauration rapide des réseaux de télécommunication et des services d'urgence touchés afin de garantir que les premiers intervenants puissent communiquer sur le terrain. Elle a également accordé une attention constante à la santé et à la sécurité de l'équipe de TELUS sur le terrain, qui a travaillé aux côtés des intervenants d'urgence pour maintenir l'infrastructure de réseau essentielle, veillant ainsi à ce que les personnes se trouvant dans les zones touchées puissent recevoir les notifications d'urgence et rester en contact avec leurs proches.

Chef de file de l'action communautaire, TELUS a veillé à ce que la communauté soit bien soutenue tout au long de la saison dévastatrice des feux de forêt, en fournissant 750 000 $ en nature et en dons. Lors de la reprise, TELUS a donné des appareils et des tablettes aux personnes évacuées, annulé les frais d'utilisation excédentaire pour les clients des services mobiles, remis des centaines de trousses de toilette aux centres d'évacuation et effectué plus de 7 000 heures de bénévolat en appui aux efforts de secours.

Pour en savoir davantage sur les prix du BCI, visitez thebci.org .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. L'incroyable générosité des membres de l'équipe et leur action bénévole sans précédent ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSfr) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :



Kalene DeBaeremaeker

Relations avec les médias de TELUS

kalene.debaeremaeker@telus.com

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 09:50 et diffusé par :