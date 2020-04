La Foire de Canton invite les acheteurs du monde entier à sa 127e édition en ligne à partir du 15 juin





GUANGZHOU, Chine, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- La Foire d'import-export de Chine («?Foire de Canton?» ou «?la Foire?»), qui se tiendra du 15 au 24 juin, invite plus de 400?000 acheteurs du monde entier à sa 127e édition et toute première exposition en ligne. Grâce aux plateformes numériques, la Foire de Canton favorisera davantage la reprise des affaires et les relations commerciales en ligne dans une économie ouverte.

En réponse aux défis actuels posés par la pandémie de COVID-19 sur le développement économique et social, la Foire de Canton collabore avec ses partenaires mondiaux, les principales associations commerciales internationales et les multinationales, pour inviter des acheteurs ciblés à son exposition en ligne. L'invitation par différents canaux a couvert les acheteurs réguliers et ceux qui n'ont pas pu assister aux précédentes éditions en raison de restrictions de temps et de coûts.

En outre, la Foire élargit également la portée de son invitation aux acheteurs professionnels en invitant davantage d'acheteurs chinois à promouvoir les importations et à encourager la consommation intérieure.

La Foire de Canton en ligne conservera son orientation B2B pour permettre la démonstration centralisée des produits et l'intégration des ressources afin que les entreprises puissent trouver leur meilleure solution pour leur marché cible. Pour réduire davantage les obstacles à la communication des entreprises en ligne, la Foire créera un environnement virtuel de négociation commerciale en face à face en fournissant des informations de base sur la crédibilité des entreprises et un soutien à la traduction en plusieurs langues.

Gao Feng, porte-parole du ministère du Commerce, a souligné que des dizaines de milliers d'acheteurs et d'exposants auront une interaction et une communication efficaces lors de cet événement de dix jours, qui non seulement facilitera l'expérience d'approvisionnement centralisé pour les acheteurs, mais aidera également les exposants à ajuster leurs stratégies de vente et à recueillir des détails sur la demande des acheteurs. Ainsi, les deux parties pourront planifier leur approvisionnement et leur production futurs.

Le géant chinois de la technologie Tencent est devenu le prestataire de services techniques de la Foire pour offrir toute l'assistance technique et cloud nécessaire pour que les négociants puissent mener leurs affaires lors de cet événement sans se déplacer.

Le service livestream de Tencent est un autre point fort de cette session. Le service en direct 24 heures sur 24 permettra aux acheteurs de mener des négociations individuelles ou de participer à un événement de promotion de produits de masse. Les acheteurs peuvent également consulter les vidéos et les flux précédents, de même que partager et commenter, comme ils le feraient sur une plateforme sociale.

