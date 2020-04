Tecsys Inc. annonce la clôture d'un placement d'actions ordinaires





/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS UNIS./

MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ -Tecsys Inc. (TSX: TCS) (« Tecsys » ou la « société ») annonce aujourd'hui la clôture de son placement précédemment annoncé de 1 159 420 actions ordinaires de la société ainsi que de 173 913 actions ordinaires supplémentaires émises suite à l'exercice en totalité par les preneurs fermes de leur option de surallocation (les « actions offertes ») au prix de 17,25$ par action offerte, pour un produit brut total de 22 999 994,25$ (le « placement »).

Le placement a été réalisé sur la base d'une prise ferme et a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes mené par Stifel Nicolaus Canada Inc. et Valeurs mobilières Cormark Inc., et incluant Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Partenaires en gestion de patrimoine Échelon Inc.

Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vendre ni une sollicitation d'une offre d'acheter des titres et aucune vente de titres ne saurait être effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou la délivrance d'un visa en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États Unis sans y être inscrits en vertu de la législation en valeurs mobilières fédérale et étatique des États-Unis ou une dispense applicable de ces exigences d'inscription aux États-Unis.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent quelque responsabilité quant à l'à-propos ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

SOURCE Tecsys inc.

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 09:17 et diffusé par :