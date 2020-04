Sappi Casting and Release annonce une nouvelle gamme de papiers de moulage texturés pour les systèmes exempts de solvant : Ultracast Vivatm





Avec ce dernier lancement, la société continue de fixer des normes d'avant-garde en matière de durabilité

BOSTON, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Sappi, l'un des leaders dans la production et la fourniture de papier diversifié, de produits d'emballage et de pâte de bois dissolvante, a lancé Ultracast Viva, une gamme de papier antiadhésif texturé conçue spécialement pour les systèmes de coulage haute-fidélité PVC, PU, semi-PU et exempts de solvant. Ce produit incarne les pratiques prospectives de Sappi en matière de durabilité pour correspondre aux objectifs mondiaux d'une fabrication respectueuse de l'environnement.

Des règlementations visant à limiter ou à éliminer les systèmes de coulage à solvant en Chine et dans l'Union européenne sont entrées en vigueur afin de réduire les déchets et la pollution chimiques. Ainsi, un grand nombre des plus grandes marques de textile et de la mode ont mis en place le programme Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) dans le but de procéder à des transformations dans leurs chaînes de valeur qui correspondent à la liste ZDHC des substances de fabrication faisant l'objet de restrictions (MRSL). Alors que ces transformations continuent d'être adoptées, Sappi a créé de manière anticipatoire le premier papier de moulage premium haute-fidélité du secteur qui est compatible avec les systèmes exempts de solvant. Ultracast Viva offre également des améliorations en termes de performance, se traduisant en particulier par une réduction du gondolage, une plus grande possibilité de réutilisation et une manipulation plus facile, avec une augmentation des limites de température pour PVC, semi-PU et 100 % PU, y compris des chimies PU aqueuses. Un adepte de la première heure a précisé « [Ultracast Viva offre] un dégagement facile, une qualité constante et une efficience élevée pour notre production PU », selon le directeur de la production d'Anli Co.,Ltd.

« Sappi est de tout coeur attachée à la durabilité, et donc le lancement d'Ultracast Viva était une prochaine étape naturelle, à l'heure où nous recherchons des moyens d'améliorer la fabrication durable sur le plan écologique grâce à l'innovation », explique Mark Hittie, directeur de la stratégie des produits antiadhésifs chez Sappi Casting and Release. « Nous continuons d'adapter nos activités afin de répondre aux exigences mondiales, et cette gamme de produits en est la parfaite illustration. Nous sommes fiers que Sappi soit l'exemple à suivre pour les textures haute-fidélité avec une réduction de l'impact sur l'environnement. »

Les produits et textures d'avant-garde de Sappi continuent de s'appuyer sur une technologie de pointe depuis sa fabrique de papier de Westbrook, dans le Maine. Sappi est à l'avant-garde de l'innovation et de l'évolution technologique pour le secteur du papier antiadhésif, avec près de 80 années d'expérience dans la création de textures. Tout récemment, la société a commercialisé les premières microtextures en 2016, et elle propose aujourd'hui Ultracast Viva dans sa gamme permanente de produits. Les clients peuvent choisir parmi plus de 150 textures, que tous les fabricants de tissu gommé et les propriétaires de marques peuvent consulter sur l'appli Sappi Release Textures. Pour demander un kit de lancement et un échantillon du papier Ultracast Viva, prière de contacter votre commercial Sappi. Des kits de lancement seront disponibles dans les prochaines semaines.

Pour plus d'informations sur les papiers de moulage et antiadhésifs de Sappi, y compris sur des textures supplémentaires pour le marché du stratifié décoratif, rendez-vous sur : https://www.sappi.com/sappi-casting-release-papers.

À propos de Sappi North America, Inc.

Sappi North America, Inc., dont le siège social se trouve à Boston, est un leader dans la transformation de la fibre de bois en produits de qualité supérieure que les clients du monde entier exigent. Le succès de nos quatre activités diversifiées (papiers d'impression couchés de haute qualité, pâte de bois dissolvante, papiers d'emballage et spécialisés et papiers moulés et antiadhésifs) repose sur de solides relations avec la clientèle, du personnel hautement qualifié ainsi que sur des actifs, des produits et des services privilégiés. Nos papiers d'impression couchés de haute qualité, notamment McCoy, Opus, Somerset et Flo, sont la plateforme clé pour les magazines, catalogues, livres, publipostages et publicités imprimées haut de gamme. Nous sommes l'un des principaux fabricants de pâte de bois dissolvante avec notre marque Verve, une fibre durable, qui est utilisée dans une vaste gamme de produits, y compris les fibres textiles et les articles ménagers. Nous fournissons des papiers d'emballage et des papiers spécialisés durables pour les applications d'emballage de luxe et les boîtes pliantes avec nos marques d'emballage monocouche, Spectro et Proto, et pour les secteurs de l'alimentation et de l'étiquetage avec nos papiers spécialisés, LusterPrint et LusterCote. Nous sommes également l'un des principaux fournisseurs mondiaux de papiers moulés et antiadhésifs avec nos gammes Ultracast, PolyEx et Classics destinées aux secteurs de l'automobile, de la mode et des films techniques. Les clients font confiance à Sappi pour sa grande expertise technique, opérationnelle et commerciale, pour la qualité et la fiabilité de ses produits et services, pour ses actifs à la pointe de la technologie et à des prix compétitifs et pour son esprit innovant.

Sappi North America est une filiale de Sappi Limited (JSE), une société internationale dont le siège social est situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui compte plus de 12 000 employés, des sites de production sur trois continents dans sept pays ainsi que des clients dans plus de 150 pays.

