AiCure nomme Ed Ikeguchi, ancien fondateur de Medidata, au poste de PDG





Le vétéran de l'industrie fera fond sur les dix années de succès d'AiCure sur le marché et étendra la plateforme d'IA aux biomarqueurs numériques pour la santé holistique des patients

La croissance continue de l'entreprise et les jalons de la plateforme propulsent la dynamique 2020

NEW YORK, 28 avril 2020 /PRNewswire/ - AiCure , une société d'analyses de données avancées et IA axée sur l'amélioration des essais cliniques, a annoncé aujourd'hui que Dr. Ed Ikeguchi était son nouveau président-directeur général (PDG). La nomination en tant que PDG du Dr. Ikeguchi, anciennement directeur médical (CMO) et président de la société, fera avancer l'engagement d'AiCure à améliorer la santé holistique grâce à une compréhension de la science derrière les réponses humaines à la maladie et au traitement. En annonçant aujourd'hui des biomarqueurs numériques, AiCure honore cette vision.

Avant de rejoindre AiCure en tant que CMO en 2018, Dr. Ikeguchi a cofondé Medidata Solutions, où il a développé l'entreprise depuis sa création jusqu'à son appel public à l'épargne initial en 2009 tout en servant à titre de PDG de 1999 à 2001 et de CMO de 2001 à 2009. L'expérience approfondie du Dr. Ikeguchi dans des postes de haute direction et dans les environnements cliniques et sa compréhension des nombreux points sensibles de l'engagement des patients, font de lui la personne idéale pour diriger la société dans sa prochaine phase.

Dr. Ikeguchi prend la barre d'AiCure qui, depuis dix ans, optimise la qualité des données des essais cliniques en fournissant une surveillance en temps réel de la posologie et du comportement des patients, ce qui permet de réaliser des essais plus petits et plus rapides. AiCure a démontré sa valeur aux sociétés pharmaceutiques et aux organisations de soins de santé en leur fournissant de nouveaux aperçus sur le comportement des patients, ce qui leur permet de le mesurer et de le modifier pour améliorer les soins. Capitalisant sur l'abondance de données comportementales stockées et analysées par AiCure, Dr. Ikeguchi étendra l'empreinte de la société en termes de biomarquage numérique pour identifier les réactions non évidentes des patients et capturer une image complète de la complexité du comportement humain. En fournissant aux clients une meilleure compréhension de ces tendances comportementales, des observations objectives en temps réel des personnes dans leur environnement naturel pourront être effectuées afin d'améliorer les résultats des patients et des essais.

« Le modèle brique-et-mortier traditionnel des soins de santé et des essais cliniques ne se prête qu'aux relations transactionnelles avec les patients et aux angles morts entre les visites en personne. Chez AiCure, notre objectif est de changer cet état d'esprit et d'avoir une ligne de vision continue sur le bien-être d'un individu », a déclaré Dr Ed Ikeguchi, PDG d'AiCure. « J'ai le privilège de diriger l'entreprise dans son prochain chapitre alors que nous oeuvrons pour fournir des soins de santé holistiques, approfondissons notre compréhension de l'expérience vécue par les patients et renforcer la crédibilité des résultats d'essais cliniques. Nous sommes prêts à faire fond sur notre forte dynamique et à contribuer aux soins des patients et au développement de médicaments. »

Les piliers du succès stimulent la croissance en 2020

Outre la nomination du Dr. Ikeguchi, AiCure a atteint plusieurs jalons et réalisé une solide performance 2020 à ce jour, notamment :

Une dynamique soutenue de l'entreprise :

Ajout de Vidhi Goel en tant que nouvelle vice-présidente en charge du marketing, tirant parti de ses deux décennies d'expérience dans l'industrie pour répondre aux besoins des clients

Croissance continue du chiffre d'affaires générée par de nouveaux clients et les activités récurrentes des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques, y compris une croissance de 200 % des clients de biomarqueurs numériques



Collaborations en cours avec des promoteurs pour développer des analyses prédictives et créer des outils de pointe pour surveiller les performances des participants et des centres

Une plateforme étendue :

Lancement officiel de la première plateforme de biomarqueurs numériques de la société pour la détection à distance des changements subtils dans l'état d'un patient



Nouvelle fonctionnalité pour les soignants permettant de partager des notifications et des alertes textuelles avec des soignants agréés pour améliorer l'utilisation de la plateforme dans les essais pédiatriques et pour des pathologies telles que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer



Introduction d'un workflow de visites à domicile à l'appui des visites des infirmières à domicile, réduisant ainsi la nécessité pour un patient de se rendre en clinique



Nouvelles capacités électroniques de rapport des résultats par les patients (electronic patient reported outcome (ePRO)) qui améliorent l'engagement des patients en vue de reproduire les évaluations traditionnelles des cliniciens

Des fonctionnalités technologiques améliorées :

Capacités d'examen vidéo optimisées pour mieux surveiller la non-adhérence intentionnelle dans les études à haut risque



Déploiement d'une capacité d'authentification unique et disponibilité de la plateforme dans quatre autres langues, ce qui porte la disponibilité totale à 45 langues



Moteur d'analyse étendu élargissant les capacités d'apprentissage continu de la plateforme d'apprentissage automatique



Rapports personnalisés analysant les performances des études des clients par rapport aux références du secteur.

À propos d'AiCure

AiCure est une société axée sur l'intelligence artificielle et les analyses de données avancées qui surveille le comportement des patients et permet l'engagement des patients à distance dans les essais cliniques. AiCure améliore la prévisibilité des calendriers d'étude, réduit les coûts et accélère les délais de réalisation grâce à l'engagement et à l'évaluation des patients à distance, avec la mesure des biomarqueurs numériques et la surveillance en temps réel de la posologie des patients. Fondée en 2010 et financée par les National Institutes of Health (NIH) et par des investisseurs institutionnels de premier plan, AiCure détient plus de 65 brevets délivrés et travaille avec une clientèle internationale dans plus de 30 pays. AiCure est reconnue à l'international, a été récompensée du prix Scrip, et figure dans les classements AI 100 et Digital Health 150. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aicure.com .

