Avidity Sciencetm étend son leadership en matière de purification d'eau en acquérant Cascadatm et en procédant à des investissements opérationnels en Asie





WATERFORD, Wisconsin, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Avidity Science annonce aujourd'hui avoir fait un pas significatif en vue d'étendre son leadership mondial dans le domaine des solutions de purification d'eau, grâce à l'acquisition de la ligne de produits de purification d'eau Cascada Lab Water de Pall® China et à la mise en place d'activités de fabrication et de distribution à Jiaxing (Chine). Ces investissements enrichissent le portefeuille de solutions de purification d'eau d'Avidity pour la science et fournissent des capacités régionales pour renforcer son soutien à ses clients des sciences de la vie et de la recherche biomédicale en Asie.

« Nous sommes absolument ravis de ces investissements car ils ajoutent des produits, des capacités et des services essentiels à notre gamme de purification d'eau, la plus riche du secteur », a déclaré Doug Lohse, le PDG d'Avidity Science. « En ajoutant des capacités de fabrication et de distribution en Chine, nous pourrons désormais contribuer à accélérer la recherche et à sauver des vies dans toute l'Asie. »

La ligne de produits Cascadatm Lab Water Purification complète de façon exhaustive les solutions de purification pour tous les types d'eau utilisés dans la recherche en sciences de la vie. « Le portefeuille offre une combinaison unique de conception de prétraitement souple et sécurisé, de modèles doubles de qualité d'eau couvrant tous les types d'eau, et d'interfaces opérateur informatives conformes aux besoins de nos clients », a déclaré Tim McDougle, le Directeur général et responsable de l'activité Global Lab Water d'Avidity.

Allen Li, le vice-Président et Directeur général de Pall China, a déclaré : « Nous sommes heureux de cette transaction et convaincus qu'Avidity Science continuera de soutenir les clients de Cascada grâce à des offres de produits et de services solides. Nous sommes heureux que nos associés de Cascada rejoignent l'équipe d'Avidity Science qui se renforce et qu'ils assurent une transition commerciale douce. »

Les opérations d'Avidity à Jiaxing fournissent des capacités de fabrication et de distribution pour ses marques d'eau de laboratoire et son portefeuille biomédical, incluant la ligne de produit Edstromtm. La nouvelle entité, Avidity Science Zhejiang Co. Ltd, permet aussi de très nettement augmenter ses équipes commerciales et de service, offrant des options d'appui dédié aux clients de toute l'Asie. « La recherche biomédicale étant en pleine croissance en Asie, il est vital qu'Avidity propose des produits de qualité et un appui en temps voulu pour sécuriser les précieuses études de recherche menées dans la région », a déclaré Laura Sarlin, la vice-Présidente et responsable de l'activité biomédicale mondiale d'Avidity.

Lohse a conclu : « Ces investissements constituent un jalon important pour matérialiser notre vision, qui consiste à permettre à la science d'améliorer la qualité de la vie. Avec quatre acquisitions et une importante extension de capacité en trois ans, Avidity Science a mis en place un portefeuille de solutions diversifié, renforçant sa présence mondiale pour affermir sa position de partenaire de confiance du milieu de la recherche. »

À propos d'Avidity Science

Avidity Science est un leader mondial dans le domaine des systèmes de purification d'eau et des équipements de laboratoire pour la recherche scientifique et les établissements de soins de santé. Depuis 1969, notre vocation est de permettre à la science d'améliorer la qualité de la vie. Active aux États-Unis, en Europe et en Asie, la société est un partenaire de confiance du milieu mondial de la recherche grâce à des technologies et un appui sans équivalent.

Pour de plus amples informations sur ces investissements et sur notre entreprise, rendez-vous sur www.AvidityScience.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1159468/Full_Line_v6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/716246/Avidity_Science_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :