Avidity Science(MC) étend son leadership en matière de purification de l'eau grâce à l'acquisition de CascadaMC et à des investissements opérationnels en Asie

WATERFORD, Wisconsin, 28 avril 2020 /CNW/ - Avidity Science annonce aujourd'hui des mesures importantes pour étendre son leadership mondial dans le domaine des solutions de purification de l'eau grâce à l'acquisition de Cascada Lab Water, une gamme de produits de purification de PallMD Chine et à l`établissement d'opérations de fabrication et de distribution à Jiaxing, Chine. Ces investissements permettent à Avidity d'élargir son portefeuille de solutions de purification de l'eau pour la science et de fournir des capacités régionales afin de consolider son soutien à ses clients dans le domaine des sciences de la vie et de la recherche biomédicale à travers l'Asie.

« Nos investissements nous réjouissent, car ils nous permettent d'ajouter des produits, des capacités et des services essentiels à notre gamme de produits de purification de l'eau à la fine pointe du secteur », a déclaré Doug Lohse, chef de la direction, Avidity Science. Grâce à de plus grandes capacités de fabrication et de distribution en Chine, nous serons désormais en mesure de soutenir la croissance rapide de la recherche qui sauve des vies dans toute l'Asie.

La gamme de produits Lab Water Purification CascadaMC complète les solutions de purification de l'eau pour tous les types d'eau utilisés dans la recherche en sciences de la vie. « Le portefeuille offre un ensemble unique de conception de prétraitement flexible et sûre, de doubles modèles de qualité d'eau couvrant tous les types d'eau, et d'interfaces opérateur informatives qui s'alignent sur les besoins de nos clients », a déclaré Tim McDougle, directeur général et directeur des affaires Global Lab Water d'Avidity.

Nous sommes heureux de cette transaction et sommes convaincus que Avidity Science continuera à soutenir les clients de Cascada avec de solides produits et services. Nous sommes heureux que nos collaborateurs de Cascada rejoignent l'équipe en pleine expansion d'Avidity Science et assurent une transition en douceur, a déclaré Allen Li, vice-président et directeur général, Pall China.

Les activités d'Avidity à Jiaxing apportent une capacité de fabrication et de distribution pour ses gammes d'eau de laboratoire et ses solutions biomédicales, notamment le portfolio EdstromMC. La nouvelle entité, Avidity Science Zhejiang Co. Ltée permet également d'augmenter considérablement ses équipes commerciales et de service, ce qui permettra d'offrir aux clients de toute l'Asie des options d'assistance spécialisées. Avec la croissance rapide de la recherche biomédicale en Asie, il est essentiel qu'Avidity puisse fournir des produits de qualité et un soutien opportun pour sauvegarder les précieuses études de recherche menées dans la région », a déclaré Laura Sarlin, vice-présidente et directrice des affaires Global Biomedical d'Avidity.

Lohse a conclu : « Ces investissements représentent une nouvelle étape cruciale dans la réalisation de notre vision d'habiliter la science pour améliorer la qualité de vie. Avec quatre acquisitions et une importante augmentation de capacité en trois ans, Avidity Science a établi un portefeuille diversifié de solutions et une empreinte mondiale renforçant sa position de partenaire de confiance pour la communauté de la recherche. »

À Propos d'Avidity Science

Avidity Science est un leader mondial dans le domaine des systèmes de purification de l'eau et des équipements de laboratoire pour la recherche scientifique et les établissements de soins de santé. Depuis 1969, la société s'est donné pour mission de permettre à la science d'améliorer la qualité de vie. Avec des exploitations aux États-Unis, en Europe et en Asie, nous sommes un partenaire de confiance pour la communauté mondiale de la recherche grâce à notre technologie et notre soutien inégalés.

Pour de plus amples renseignements relatifs à cet investissement et à notre entreprise, rendez-vous sur le site www.AvidityScience.com.

