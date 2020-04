Objectif avenir RBC annonce un nouveau site de ressources virtuelles à l'intention des jeunes Canadiens





Plus de 30 programmes ont été adaptés afin de soutenir les jeunes dans un environnement virtuel

TORONTO, le 28 avril 2020 /CNW/ - Objectif avenir RBC a lancé un site de ressources en ligne offrant aux jeunes des occasions d'apprentissage et des programmes virtuels : Objectif Avenir RBC à la maison. Alors que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les écoles, les collectivités et les programmes en personne se poursuivent, Objectif avenir RBC veut que les jeunes partout au Canada aient accès aux outils et aux ressources qui les aideront à se préparer au retour à la normale.

Objectif avenir RBC est un engagement de 500 millions de dollars sur dix ans pour aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois de demain. Le programme maintient son soutien aux jeunes en cette période sans précédent. Sur ce nouveau site se trouve un éventail d'outils, de ressources et de programmes en ligne auxquels les jeunes Canadiens peuvent accéder dans le confort de leur foyer. On y offre entre autres des cours de programmation, des occasions de réseautage, des défis de perfectionnement des aptitudes, des ateliers, des modules d'apprentissage en ligne ainsi que des services de soutien virtuel portant sur une vaste gamme de sujets et destinés à divers groupes d'âge.

« Une grande partie des programmes que nous offrons par l'intermédiaire d'Objectif avenir RBC visent à rassembler les gens pour qu'ils partagent des anecdotes, échangent des idées et apprennent les uns des autres, a déclaré Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse, RBC. Actuellement, il est impossible que cela se fasse dans un environnement physique. Nos partenaires se sont donc promptement adaptés à cette nouvelle réalité en mettant au point des ressources et des programmes virtuels. Nous sommes tous motivés à maintenir notre soutien aux jeunes durant cette période difficile, et au-delà. »

Voici certains des programmes et des ressources offerts sur le site (plusieurs ne sont disponibles qu'en anglais) :

Objectif avenir RBC remercie tous les partenaires de cette initiative. Alors que nous nous adaptons tous à de nouvelles façons de travailler et de collaborer, nous les remercions de leur apport et de leur ingéniosité pendant cette période hors du commun.

Pour en savoir plus et obtenir la liste complète des ressources offertes, allez à rbc.com/objectifaveniralamaison.

