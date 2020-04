Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de deuil national





OTTAWA, le 28 avril 2020 Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Aujourd'hui, partout au Canada, les drapeaux sont en berne pendant que nous marquons un temps d'arrêt pour nous rappeler de ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou sont devenus malades dans l'exercice de leurs fonctions. En ce Jour de deuil national, nous rendons hommage à ces Canadiens. Nous nous rappelons également la nécessité de faire tout ce que nous pouvons pour protéger les travailleurs.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à contribuer à la prévention d'autres tragédies et à la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens dans leur milieu de travail. Cette année, nous saluons les milliers de Canadiens qui continuent d'offrir des services essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Ils se rendent au travail pour que nous puissions nourrir nos familles, nous procurer les médicaments nécessaires à notre santé et avoir accès aux services dont nous avons besoin pour être bien. Nous allons donc continuer de tout mettre en oeuvre pour veiller à leur santé et à leur sécurité.

« Nous allons notamment travailler en collaboration avec nos partenaires des syndicats et des industries pour que les ressources adéquates soient en place, telles que de nouvelles pratiques exemplaires adaptées aux industries. Nous allons aussi travailler ensemble afin d'offrir certains cours en lignes et autres ressources liées à la COVID-19, et ce, tout à fait gratuitement grâce au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Nous encourageons tous les employeurs à resserrer leurs mesures habituelles de santé et d'hygiène pour que les travailleurs demeurent en sécurité dans ces circonstances hors de l'ordinaire. De plus, nous remercions les nombreux employeurs qui le font déjà.

« Chacun de nous doit faire sa part pour protéger ces travailleurs. Nous devons écouter nos experts de la santé publique et suivre les consignes mises en place dans les magasins, les établissements de santé et les autres commerces de services essentiels. Ainsi, nous pourrons protéger leurs employés et leurs familles. Nous remercions les travailleurs de première ligne pour leur travail acharné, et nous ferons tout notre possible pour les aider à faire leur travail et à passer à travers ces moments difficiles.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage la population canadienne à prendre un moment, aujourd'hui, pour penser aux travailleurs qui ont perdu la vie, ont été blessés ou sont devenus malades dans l'exercice de leurs fonctions. La santé et la sécurité de tous les travailleurs est une priorité pour nous. C'est pourquoi nous allons continuer à travailler de près avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec nos autres partenaires pour que tous les Canadiens puissent travailler dans un milieu sain et sécuritaire. »

