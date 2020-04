Rogers propose son service à la porte dans le sud-ouest de l'Ontario grâce à l'expansion de Pro chez vous de Rogers





Le service Pro chez vous MC de Rogers s'étend jusqu'à Hamilton, Kitchener, Waterloo, Guelph, Brantford et Cambridge, et comprend la livraison du téléphone et le soutien à la configuration sans contact, le tout dans les heures suivant la commande.



En cette pandémie de la COVID-19, Rogers continue d'améliorer ses processus pour garder les Canadiens connectés et assurer la sécurité des clients et des équipes.

TORONTO, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd'hui qu'elle accélère l'expansion de son service Pro chez vous MC de Rogers, son expérience de vente au détail mobile personnalisée. Le service, exclusif à Rogers, est maintenant offert à un plus grand nombre de clients du sud-ouest de l'Ontario, dont Hamilton, Kitchener, Waterloo, Guelph, Brantford et Cambridge. Avec Pro chez vous de Rogers, les clients obtiennent un nouveau téléphone en quelques heures et un soutien spécialisé pour le configurer, sans frais supplémentaires.

Pour assurer la sécurité des clients et des membres de l'équipe, Rogers et son partenaire Enjoy sont passés temporairement à un modèle de livraison et de configuration sans contact en mars. Le service sans contact de Pro chez vous MC de Rogers comprend un soutien personnalisé et la livraison du téléphone en quelques heures. Les clients choisissent la date et l'heure qui leur convient le mieux, et un Pro de Rogers leur livre l'appareil et les guide à une distance sociale sécuritaire par téléphone ou par appel vidéo pour configurer leur nouvel appareil, transférer des applications, synchroniser les contacts, le tout en fonction des préférences du client. Les experts offriront aux clients l'aide nécessaire pour mettre en service leur nouvel appareil, notamment des conseils et des astuces pour tirer le maximum de leur téléphone intelligent, comme comment faire un appel vidéo avec un être cher partout au pays, le tout en toute sécurité et dans le confort du domicile du client.

« En cette période d'incertitude, les Canadiens comptent sur leur téléphone intelligent pour rester connectés au monde extérieur et aux personnes qui comptent le plus, a déclaré Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers Communications. Il est plus important que jamais que nous fournissions à nos clients les appareils et les services sans fil dont ils ont besoin de façon sécuritaire, pratique et personnalisée. »

À la suite de l'expansion d'aujourd'hui, environ 10 millions de Canadiens ont maintenant accès au service. Le service Pro chez vous de Rogers est également offert aux clients de Rogers du Grand Vancouver et de la région du Grand Toronto, et il sera offert sur plus de marchés canadiens cette année.

Cette initiative, une première au Canada, est propulsée par Enjoy, le magasin mobile qui aide les clients à gagner du temps et à tirer le maximum de chaque appareil qu'ils possèdent. Enjoy a collaboré de façon fructueuse avec d'importantes sociétés de télécommunications et de haute technologie comme AT&T aux États-Unis ainsi qu'avec BT et EE au Royaume-Uni, et travaille en exclusivité avec Rogers au Canada.

« Nous sommes plus qu'heureux de nous associer à Rogers et de proposer à encore plus de Canadiens, cette fois dans la région du sud-ouest de l'Ontario, cette formule qui a fait ses preuves, affirme Ron Johnson, chef de la direction d'Enjoy. Nous proposons une expérience personnalisée hors pair à la porte du client. Nos experts, qui offrent les meilleures expériences, sont des gens formidables et ont reçu une formation poussée. »

L'expansion de son service Pro chez vous adapté est la plus récente initiative de Rogers visant à offrir un service de soutien à la clientèle et des options de livraison sécuritaires et sans contact.

Rogers a également adopté un modèle sans contact d'installation par l'utilisateur et de soutien technique afin de garder les Canadiens connectés aux personnes, aux services et à l'information qui leur importent pendant la pandémie. Les nouveaux clients d'Élan MC (Internet, Télé et Téléphonie résidentielle), ainsi que les clients qui déménagent peuvent profiter d'un service rehaussé pour l'installation par l'utilisateur et le soutien vidéo à distance. Les techniciens de Rogers déposeront l'équipement nécessaire à l'extérieur de la porte d'entrée du client, sans frais additionnels. Des guides détaillés sont inclus, ainsi que des instructions pour télécharger l'application MonRogers et le centre Élan WiFi afin d'effectuer la configuration. Le soutien de Rogers est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l'entremise du clavardage ou d'une nouvelle option de clavardage vidéo, afin de permettre aux clients et aux techniciens de travailler ensemble au processus d'installation par l'utilisateur ou en cas de difficultés techniques.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Pro chez vous MC de Rogers.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'installation par l'utilisateur du service Élan.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie, des sports et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .

Pour plus d'information : media@rci.rogers.com , 647?747?5118

À propos d'Enjoy

Enjoy, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, change la façon dont les entreprises de premier plan servent leurs clients dans un monde axé sur le numérique. Enjoy a créé une expérience de vente au détail mobile et a établi des partenariats avec des sociétés comme AT&T, BT et EE afin de servir des clients aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Enjoy, consultez www.enjoy.com . Pour télécharger les ressources de presse, consultez https://www.enjoy.com/en-us/pages/press .

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 09:05 et diffusé par :