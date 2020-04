Jour de deuil : près du tiers des décès liés au travail en 2019 étaient des travailleurs de la construction





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, la CSD Construction reçoit avec une grande déception, mais sans surprise, les données obtenues par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

55 décès dans la construction en 2019 : encore l'industrie la plus meurtrière

La CSD Construction constate avec grand découragement que l'industrie de la construction a été, une fois de plus, la plus meurtrière au Québec cette année. 55 personnes ont perdu la vie en travaillant sur un chantier de construction, ce qui représente le tiers des décès liés au travail, toutes industries confondues. Les chutes en hauteur et l'exposition à des substances toxiques ou à un environnement nocif sont les principales causes des décès qui surviennent dans l'industrie de la construction année après année.

« Ce lourd bilan nous secoue énormément et affecte les travailleurs au moment même où le travail sur les chantiers reprend tranquillement à la suite de la crise de la COVID-19. Il est urgent qu'on s'ouvre les yeux et qu'en tant que société, on amène l'industrie de la construction en 2020 en termes de santé et de sécurité » de commenter Carl Dufour, président de la CSD Construction. Pour le syndicat, la refonte en profondeur de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sera essentielle aussitôt qu'il sera possible de le faire cette année.

Augmentation significative des accidents de travail

Non seulement le tiers des personnes qui ont laissé leur vie au travail en 2019 étaient des travailleurs de la construction, mais les accidents de travail ont encore augmenté dans le secteur, pour une 4e année consécutive. Les accidents de travail ont haussé de 11,5 % par rapport à 2018, ce qui représente une augmentation de près de 35 % par rapport à 2016. De plus, le taux d'incidents par mille travailleurs demeure en hausse dans la construction, et ce, depuis 2016.

« Ce qui est préoccupant, c'est que l'on constate une croissance des accidents provenant des contacts avec objets et équipements (par exemple, un travailleur qui se fait frapper par un camion) de même que ceux résultant de chutes et de réactions du corps et efforts. On a tendance à en conclure que les accidents dans la construction proviennent de situation plus à risque que dans les autres secteurs d'activités et qu'il y a probablement des problèmes en termes d'organisation sécuritaire du travail et d'intégration des nouveaux travailleurs », de préciser Carl Dufour.

Légère diminution des maladies professionnelles dans la construction

En 2019, selon les statistiques de la CNESST, les travailleurs de la construction ont subi moins de maladies professionnelles. « On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, ajoute le président, mais nous ne sommes pas convaincus que ces chiffres soient représentatifs de la réalité. Ce qui nous inquiète, c'est que les travailleurs de la construction ont tendance à attendre longtemps avant de parler de leurs problèmes de santé. Ce n'est pas rare qu'on voit un travailleur endurer un mal de dos pendant des mois avant de consulter ».

L'amiante tue encore aujourd'hui

Quelque 120 personnes sont décédées en 2019 de l'amiante, pour un total de près de 1200 décès en 10 ans. Les travailleurs de la construction, plus précisément ceux qui font du démantèlement, sont encore exposés à l'amiante. « En tant que syndicat, notre niveau de préoccupation est encore très élevé en ce qui a trait à l'amiante. Ce n'est pas pour rien que la CSD a mené une véritable bataille historique pour faire reconnaître l'amiante comme une cause certaine d'une maladie professionnelle. Cette situation sert maintenant d'exemple pour savoir comment se comporter face aux substances toxiques qui sont les principales causes des décès liés au travail. Nous ne le répèterons jamais assez à nos membres : assurez-vous que votre employeur applique toutes les mesures de sécurité s'il vous expose à l'amiante et à d'autres matériaux nocifs. Votre vie est en jeu », de conclure Carl Dufour.

À propos de la CSD Construction

La CSD Construction est un syndicat qui représente quelque 25 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la construction, provenant de tous les métiers, de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Le syndicat est affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

SOURCE CSD Construction

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 08:24 et diffusé par :