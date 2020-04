La Global Payroll Week salue les professionnels de la rémunération à travers le monde qui assurent la paie des employés de manière précise et en temps opportun





WASHINGTON, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le Global Payroll Management Institute (GPMI) accueillera la troisième Global Payroll Week (GPW) annuelle, du 27 avril au 1er mai. Cette semaine sera l'occasion de récompenser et de saluer les professionnels de la rémunération pour les efforts qu'ils déploient pour s'assurer que les employés à travers le monde puissent recevoir leur salaire de manière précise et en temps opportun, et ce à chaque fois.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous voulons applaudir les formidables professionnels de la rémunération qui travaillent sans relâche pour s'assurer que les employés partout dans le monde reçoivent leur salaire », explique Dan Maddux, président du Global Payroll Management Institute.

La GPW est le cadre de nombreuses manifestations intéressantes, et elle propose de nombreux outils pédagogiques. Les professionnels de la rémunération du monde entier peuvent participer à deux webinaires gratuits et s'inscrire pour recevoir des courriels soigneusement élaborés chaque jour contenant des ressources pédagogiques sur des thèmes qui sont importantes pour la conformité de la rémunération. De nouveaux contenus numériques exclusifs, y compris un livre blanc, un livre électronique et les résultats de l'enquête sectorielle annuelle de la GPW, « Getting the World Paid », du GPMI seront également publiés et proposés au public au cours de cette manifestation d'une semaine.

Le GPMI annoncera le lauréat très attendu de son premier prix Global Payroll Titan le dernier jour de la GPW. Ce prix salue, récompense et autonomise les professionnels de la rémunération qui sont chargés de traiter la paie dans plusieurs pays.

La Global Payroll Week vise à mieux faire connaître le secteur mondial de la rémunération et à accroître le niveau de compétences des professionnels de la rémunération dans le monde à travers un enseignement, des formations et des opportunités de prise de contact. Elle est possible grâce au soutien des sponsors officiels ADP, Immedis, Neeyamo et Workday.

Pour de plus amples informations sur la Global Payroll Week, ses sponsors et les différentes manifestations organisées chaque jour, rendez-vous sur www.gpminstitute.com.

Le Global Payroll Management Institute est une communauté internationale de premier plan qui rassemble des responsables, des gestionnaires, des praticiens, des chercheurs et des experts techniques du secteur de la rémunération. Visitez le GPMI en ligne sur www.gpminstitute.com.

