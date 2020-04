Kellogg Canada soutient la lutte contre la faim causée par le COVID-19 à l'aide de dons et de partenariats caritatifs à travers le Canada et le monde entier





À ce jour, plus de 10 millions de dollars ont été remis mondialement par Kellogg Company, notamment plus de 800 000 $ en nourriture et en fonds au Canada pour aider des partenaires caritatifs de longue date, Banques alimentaires Canada et le Club des petits déjeuners

MISSISSAUGA, ON, le 28 avril 2020 /CNW/ - Kellogg Canada crée de meilleures journées et soutient les communautés à travers le pays grâce à des efforts de lutte contre la faim en réponse à la crise de la COVID-19. Renforçant son engagement auprès de partenaires caritatifs de longue date, Banques alimentaires Canada et le Club des petits déjeuners, Kellogg Canada a remis en don à ce jour plus de 800 000 $ en nourriture et en fonds à ces organismes. Ce don fait partie d'un total dépassant 10 millions de dollars que Kellogg Company et ses fonds caritatifs ont donné à ce jour dans le monde entier.

« Kellogg Canada a toujours été et continue d'être l'un des premiers acteurs à se présenter pour prêter mainforte à Banques alimentaires Canada pendant des périodes difficiles. Depuis le début, ils ont travaillé dans les coulisses avec nous et nous ont aidé à trouver toutes les occasions pour obtenir du soutien », dit Chris Hatch, président-directeur général, Banques alimentaires Canada. « Nous les remercions pour leur initiative de premier plan et leur passion pour la sécurité alimentaire et leur partenariat afin d'aider et de s'assurer que nos voisins les plus vulnérables obtiennent des services pendant cette période extrêmement difficile. »

« Partenaire depuis longtemps au Club et parmi les premiers à répondre et fournir un soutien financier à notre fonds d'urgence du Club en réponse à la COVID-19, nous pouvons toujours compter sur Kellogg Canada pour apporter son aide en temps de crise », dit Daniel Germain, fondateur et président, Club des petits déjeuners. « Malgré les incroyables obstacles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous voulons remercier toute la famille Kellogg pour leur aide à alléger le fardeau et l'insécurité des épaules des enfants et de leurs familles pour les remplacer par de l'espoir et des sourires. »

Grâce à la plateforme d'objectif global Meilleures journées Kellogg's®, l'entreprise a travaillé sans relâche avec ses partenaires pour trouver les personnes ayant le plus besoin d'aide et fournir du soutien afin de lutter contre la faim au Canada et à travers le monde entier grâce à des dons de nourriture et d'argent et à un soutien aux collectivités. Commanditaire depuis la première heure du fonds d'urgence en réponse à la COVID-19 du Club des petits déjeuners et de Banques alimentaires Canada, l'entreprise continue également à soutenir des programmes communautaires essentiels, comme l'initiative « Après la cloche » de Banques alimentaires Canada. Généralement un programme pour la période estivale, cette initiative offre des trousses de nourriture aux enfants qui comptent normalement sur les programmes de déjeuner de l'école et qui se retrouvent aujourd'hui dans le besoin à l'extérieur des classes. Kellogg Canada a également collaboré avec Grocery Foundation of Canada et ses membres pour distribuer des coupons de produits Kellogg's aux familles et enfants qui sont dans le plus grand besoin à travers le pays.

« Nous sommes dévoués à aider les efforts du Club des petits déjeuners et de Banques alimentaires Canada, nos partenaires de longue date depuis plus de 10 ans, afin de fournir un accès à une alimentation critique grâce à notre plateforme d'objectif global Meilleures journées grâce à Kellogg », dit Tony Chow, président, Kellogg Canada Inc. « Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires et la famille élargie de Kellogg alors que nous travaillons ensemble pour aider à nous assurer que les familles et les enfants canadiens ont accès à la nourriture dont ils ont besoin pendant cette période sans précédent. »

L'engagement de l'entreprise envers les héros qui apportent un déjeuner à la table ne s'arrête pas là. Kellogg a créé une publicité numérique spéciale pour célébrer tous ceux qui participent à la chaîne alimentaire, des fermiers aux employés sur la chaîne en passant par les camionneurs, les commis d'épicerie, les caissiers et les employés dans les banques alimentaires. La publicité est accessible sur les plateformes Facebook, Instagram et YouTube de Kellogg Canada. De plus, les employés de Kellogg Canada sont le coeur et l'âme de l'entreprise et ils ont affiché leur soutien durant la semaine nationale des bénévoles en écrivant des messages d'appréciation et de gratitude aux bénévoles dans les banques alimentaires et le Club des petits déjeuners lors de la campagne virtuelle #CheersToVolunteers. Les employés remettent aussi des dons à titre personnel et offrent de leur temps à des organismes sans but lucratif dans leurs communautés locales.

Kellogg Canada continuera à évaluer les besoins et à déterminer là où elle peut aider au mieux les efforts en matière de lutte contre la faim alors que la nation va de l'avant pendant cette période difficile.

