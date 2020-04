Raymond James Ltée annonce une entente en vue d'acquérir Oak Trust pour ajouter des services de fiducie à son offre de service de plein exercice aux clients





TORONTO, le 28 avril 2020 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc. (NYSE: RJF), a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Oak Trust Company, société de fiducie privée sous réglementation fédérale située à London, en Ontario. À la suite de l'approbation des autorités de réglementation, la nouvelle division aura pour nom Fiducie Raymond James (Canada).

« Cette acquisition est une façon importante d'élargir la gamme de services que nous offrons aux investisseurs canadiens et à leurs familles dont les besoins très variés nécessitent des services fiduciaires, comme dans le cas des règlements de succession, de la gestion de fiducies, de la planification fiscale efficace et des procurations », a déclaré Paul Allison, président et chef de la direction, Raymond James Ltée. « Cette acquisition donne à nos conseillers et à nos gestionnaires de portefeuille de nouveaux outils importants dans le domaine fiduciaire qui complèteront leurs services fondamentaux de gestion de patrimoine et bénéficieront plus encore aux clients ayant des besoins complexes. »

À la suite de cette acquisition, Raymond James Ltée sera au Canada le premier courtier en placement de plein exercice non détenu par une banque à offrir des services fiduciaires intégrés. Cette caractéristique souligne la vision stratégique de la firme d'être un partenaire de confiance grâce à des solutions totales de gestion de patrimoine qui aident les clients et leurs familles tout au long de leur vie et après.

« Nous sommes fiers d'être le partenaire de Raymond James », a affirmé William T. Dodds, président d'Oak Trust. « Faire partie d'une firme de gestion de patrimoine si réputée nous permettra d'élargir nos services fiduciaires au profit des particuliers et des familles au Canada. Posséder une expertise fiduciaire en interne donnera aux conseillers Raymond James un atout important pour aider davantage encore leurs clients et les membres de leurs familles dans le cadre des relations cruciales qu'ils ont avec eux et du soutien qu'ils leur apportent. »



À propos d'Oak Trust

Oak Trust est une société fiduciaire privée sous la réglementation fédérale du Bureau du surintendant des institutions financières. Située à London, en Ontario, et établie en 2004, Oak Trust a bâti des relations à long terme avec ses clients en leur offrant des services personnalisés dépassant leurs attentes. Cette société donne des conseils objectifs et offre une expertise attestée dans le domaine de l'administration de fiducie, du règlement successoral et de la gestion de patrimoine. Leurs agents de fiducie offrent des services sur mesure selon les besoins de chaque client.



À propos de Raymond James

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial Inc. et mène ses activités au Canada depuis 2001. Aujourd'hui, Raymond James Ltée compte plus de 1 400 personnes au Canada, dont près de 500 conseillers et gestionnaires de portefeuille en fonction dans 129 emplacements.

Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 100 conseillers au Canada, aux États-Unis et dans les importants centres internationaux, Raymond James gère plus de 896 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Pour de plus amples renseignements sur Raymond James, veuillez consulter notre site Web : https://www.raymondjames.ca/fr-ca.

