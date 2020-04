Smile lance PDFpen 12, la boîte à outils complète d'édition de PDF pour les professionnels qui travaillent sur Mac





Les éditeurs de PDF, PDFpen et PDFpenPro 12, s'accompagnent maintenant d'un système d'optimisation des PDF, d'une fenêtre loupe, d'un outil de commentaire et d'une assistance DocuSign® pour les utilisateurs Pro

SAN FRANCISCO, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Smile, le développeur d'applications de productivité pour Mac®, iPhone® et iPad®, lance PDFpen et PDFpenPro 12, une nouvelle version majeure de son outil polyvalent d'édition de PDF pour Mac. La version 12 introduit Optimize PDF, une fenêtre de loupe, un outil de commentaire et une assistance DocuSign® pour les utilisateurs Pro.

PDFpen offre une expérience de lecture, relecture et navigation complète de document associée à une large gamme d'outils d'édition permettant aux utilisateurs de signer des fichiers PDF, remplir des formulaires, ainsi que de rechercher et modifier des informations sensibles. Exporter vers Microsoft® Word. Corriger les fautes sans le document original. Ajouter des commentaires, des images et mettre du texte en surbrillance.

La version 12 ajoute la possibilité de réduire la taille des fichiers PDF autant que nécessaire grâce à une nouvelle fonctionnalité nommée Optimize PDF. L'intégration des méthodes de compression telles que MRC, CCITT réduit la taille du fichier lors de la numérisation, l'édition et l'enregistrement.

Cette version inclut également une fenêtre de loupe, un outil de commentaire, des styles de papier personnalisés et la sélection d'orientation pour les nouveaux documents, ainsi qu'une assistance DocuSign® pour les utilisateurs Pro.

« Les plus petits fichiers PDF et outils pour améliorer la collaboration sont toujours importants au sein du bureau sans papier », a déclaré Philip Goward, le fondateur de Smile. « Grâce à la version 12, nous sommes ravis de présenter plusieurs façons de réduire la taille des fichiers, zoomer sur les détails avec la fenêtre de loupe, collaborer avec l'outil de commentaires, ainsi que l'assistance DocuSign pour les utilisateurs Pro ainsi que d'autres améliorations pour améliorer votre expérience d'édition de PDF. »

PDFpen et PDFpenPro font partie d'une famille de produits qui comprend PDFpen pour iPad et iPhone. Les documents se synchronisent par le biais de Dropbox et iCloud entre les différents appareils pour une édition simplifiée.

PDFpen est disponible au prix de 84,95 ?. PDFpenPro coûte 139,95 ?. Les deux versions nécessitent macOS 10.13 (High Sierra) ou une version ultérieure. Les versions de démonstration sont disponibles à l'adresse https://smilesoftware.com/PDFpen

PDFpen pour iPad et iPhone est au prix de 4,99 ? sur l'App Store.

Dossier de presse :

https://smilesoftware.com/PDFpen/presskit

À PROPOS DE SMILE

Smile crée des logiciels intelligents pour des gens efficaces, avec notamment TextExpander, l'outil de raccourci de frappe pour Mac, Windows, Chrome, iPhone et iPad ; PDFpen, l'éditeur de PDF polyvalent pour Mac ; et PDFpen pour iPad et iPhone, l'éditeur de PDF sur mobile.

Des versions de démonstration gratuites de tous les produits Mac de Smile sont disponibles à l'adresse

https://smilesoftware.com/

CONTACTS :

Angel Vu (+1-510-982-1468, HNE)

Relations publiques, Smile

E-mail : angel@smilesoftware.com

Greg Scown (+1-510-289-4000, HNP)

Fondateur, Smile

E-mail : greg@smilesoftware.com

https://www.smilesoftware.com/

@SmileSoftware

