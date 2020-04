La Fondation Sprott fait un don de 20 millions de dollars pour lutter contre la faim en raison de la pandémie de COVID-19





TORONTO, le 28 avril 2020 /CNW/ - La Fondation Sprott fait un don de 20 millions de dollars pour répondre aux besoins alimentaires des Canadiens, dont plusieurs souffrent de la faim et d'insécurité alimentaire en raison des ravages économiques de la pandémie.

Chacun des deux organismes suivants recevra 10 millions de dollars : Second Harvest, la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, qui vient en aide aux organismes à but non lucratif et aux sociétés de bienfaisance en leur distribuant des surplus de nourriture périssable; et les Centres communautaires d'alimentation du Canada (CCAC) qui, à travers ses programmes alimentaires, promeuvent la santé, le sens de l'appartenance et la justice sociale dans les communautés défavorisées.

De ce montant, au moins 12 millions de dollars seront réservés à l'achat de cartes-cadeaux d'épicerie. Celles-ci seront distribuées sur demande à des groupes communautaires du Canada qui viennent en aide aux personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Avec les fonds restants, Second Harvest étendra son programme de récupération alimentaire dans les communautés mal desservies du Canada pour leur offrir des aliments sains et de bonne qualité. De son côté, le réseau de partenaires des CCAC distribuera, en toute sécurité, des repas d'urgence, des paniers d'aliments de qualité et des boîtes de fruits et légumes.

« Notre but était de trouver la façon la plus rapide et la plus efficace d'acheminer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin, a précisé Eric Sprott, cofondateur et président du conseil d'administration de la Fondation Sprott. Les groupes communautaires connaissent les besoins sur le terrain en ces temps difficiles. Et les cartes-cadeaux permettent aux organismes et aux personnes de faire leurs propres choix. »

Ce don généreux s'inscrit dans la continuité des activités précédemment menées par la Fondation Sprott, qui soutient des initiatives en faveur de l'autonomie et de la dignité des Canadiens à faible revenu, et depuis plus de trente ans, des programmes alimentaires au Canada.

« Notre famille est atterrée par le problème de la faim et de l'insécurité alimentaire qui s'aggrave à la grandeur du pays. Les besoins sont urgents non seulement dans les grands centres urbains, mais également dans les communautés rurales, nordiques et autochtones, a déclaré Juliana Sprott, directrice des dons de la Fondation Sprott. Tout le monde devrait avoir accès à une alimentation saine et vivre à l'abri de la faim. Nous souhaitons que ce don permette de répondre à l'éventail des besoins alimentaires dans toutes les régions du pays, tout en offrant aux communautés une certaine souplesse dans la manière de répondre à ces besoins. »

Les organismes peuvent faire une demande de cartes-cadeaux par l'intermédiaire de la plateforme de dons alimentaires en ligne FoodRescue.ca de Second Harvest. Pour obtenir plus de renseignements sur le soutien financier et les cartes-cadeaux des Centres communautaires d'alimentation du Canada, consultez le Fonds d'accès à la bonne nourriture.

« Nous remercions la famille Sprott pour son sens de l'initiative et pour ce don généreux offert aux Canadiens, a déclaré Lori Nikkel, PDG de Second Harvest. Nous savons tous très bien qu'il existe d'innombrables organisations communautaires qui sont en ce moment incapables de répondre aux besoins croissants dans tout le pays. Cet apport de fonds changera la vie de plusieurs Canadiens durant cette période très difficile de notre histoire. Si vous appartenez à un groupe communautaire d'aide alimentaire canadien, nous vous encourageons à présenter une demande de soutien. »

« L'insécurité alimentaire était un problème criant au Canada avant même l'arrivée de la COVID-19. Un Canadien sur huit a du mal à mettre de la nourriture sur la table. Il s'agit aujourd'hui d'une crise nationale plus profonde, a commenté Nick Saul, PDG des Centres communautaires d'alimentation du Canada. La famille Sprott est un partenaire essentiel dans nos efforts pour encourager une saine alimentation et ce, depuis nos tout débuts. Nous lui sommes reconnaissants pour son engagement et sa générosité exceptionnels. Grâce à ce don, les personnes les plus vulnérables de nos quartiers, partout au pays, auront accès en toute sécurité à des denrées de qualité malgré cette situation sans précédent. »

A propos de Second Harvest

Second Harvest est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et un organe mondial de réflexion dans ce domaine. Intervenant à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la ferme au commerce de détail, Second Harvest récupère les surplus de nourriture pour éviter leur rejet dans les décharges et ses conséquences environnementales. Depuis 1985, Second Harvest a redistribué plus de 70 millions de kilos de nourriture et prévenu l'émission dans l'atmosphère de 192 millions de livres de gaz à effet de serre (87 000 tonnes). Avec le soutien de centaines d'entreprises, de fondations et les communautés, Second Harvest récupère et livre suffisamment de nourriture pour offrir plus de 50 000 repas par jour dans un réseau en expansion constitué de plus de 1 500 organismes sociaux répartis dans l'ensemble du pays. Second Harvest a également créé FoodRescue.ca, une plateforme en ligne gratuite qui relie les entreprises ayant des surplus de nourriture invendus à des organisations locales afin de protéger l'environnement et procurer une sécurité alimentaire. En réponse à la pandémie mondiale, Second Harvest a pris les rênes de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), une alliance réunissant les secteurs public, privé et à but non lucratif pour assurer la distribution alimentaire aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, d'un océan à l'autre.

A propos des Centres communautaires d'alimentation du Canada et du Fonds d'accès à la bonne nourriture

Les CCAC mettent en place des centres communautaires d'alimentation dynamiques et adaptés aux besoins, et élaborent des programmes alimentaires qui aident les gens à bien se nourrir et à créer des liens avec les autres membres de la communauté. Grâce à ses activités de mobilisation et à l'entraide, les CCAC contribuent à faire du Canada un pays plus juste et plus inclusif. Avec l'aide de plus de 200 partenaires, les CCAC travaillent à l'éradication de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire et à l'amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens à faible revenu.

Le Fonds d'accès à la bonne nourriture a été créé par les CCAC en mars 2020 afin de s'assurer que ses partenaires oeuvrant en première ligne dans 175 communautés partout au pays puissent acquérir les denrées alimentaires et les fournitures nécessaires pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de leur communauté.

