BMO annonce un don de 100 000 $ en soutien à la Nouvelle-Écosse





HALIFAX, le 28 avril 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un don de 100 000 $ à des organismes de bienfaisance en Nouvelle-Écosse pour aider les collectivités touchées par la récente tragédie.

« Les collectivités de la province font face aux horribles conséquences de ces événements et nous sommes là pour les aider, a déclaré Scott Brison, vice-président du conseil, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, BMO Marchés des capitaux. BMO soutient la population de la Nouvelle-Écosse et fournit des fonds et de l'assistance là où ils sont les plus nécessaires. »

Le don de BMO sera accordé à deux organismes : le Nova Scotia Strong First Responders Fund, créé par Wounded Warriors Canada pour aider à fournir un soutien en santé mentale aux premiers intervenants touchés et à leurs familles, et la Mental Health Foundation of Nova Scotia, pour soutenir des programmes communautaires destinés aux personnes touchées par la tragédie.

« En tant que membres fiers et de longue date de la communauté de la Nouvelle-Écosse, nous nous engageons à fournir un soutien aux personnes touchées, a poursuivi M. Brison. BMO a pour raison d'être d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En ces temps difficiles, cet objectif nous guide pour aider ceux qui sont dans le besoin et fournir un soutien là où nous le pouvons. »

