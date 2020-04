BrainBox AI recueille 12 M$ pour propulser la croissance de sa technologie de bâtiments autonomes à l'échelle internationale





L'entreprise mise sur l'intelligence artificielle pour réduire jusqu'à 25 % les coûts d'énergie

pour les propriétaires d'édifices et améliorer de façon significative l'impact du secteur immobilier sur les changements climatiques.

MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - BrainBox AI, chef de file des technologies pour l'automatisation des bâtiments, annonce qu'elle a recueilli 12 millions de dollars pour déployer sa technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire dans les édifices de l'Amérique du Nord et du monde entier. Cette importante ronde de financement comprend des investisseurs nationaux et internationaux, nouveaux et existants, dont l'investisseur principal Esplanade Ventures ainsi que Desjardins Capital.

BrainBox AI offre une technologie unique mettant à profit l'apprentissage en profondeur, l'infonuagique et la prise de décision autonome pour propulser le fonctionnement autonome en continu des bâtiments. La solution de BrainBox AI permet au système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) d'un édifice de fonctionner de manière autonome, en temps réel, générant une réduction allant jusqu'à 25 % des coûts énergétiques totaux, une réduction de 20 à 40 % de l'empreinte carbone et une amélioration de 60 % du confort des occupants.

Alors que la pandémie de la COVID-19 pourrait provoquer une récession dans plusieurs pays, ce point d'inflexion pour BrainBox AI survient à un moment où augmente l'intérêt pour des technologies évolutives qui peuvent réduire de manière significative les coûts d'énergie pour les propriétaires immobiliers, tout en répondant à la préoccupation croissante du grand public à l'égard des émissions de gaz à effet de serre (GES).

« Grâce à sa technologie à la fine pointe, basée sur l'intelligence artificielle, notre solution véritablement autonome redéfinit la façon dont nous gérons l'énergie dans les édifices. Notre entreprise est motivée par l'occasion de lutter contre les changements climatiques, l'un des principaux défis auquel notre monde est confronté, et nous sommes enchantés de travailler avec des investisseurs qui partagent notre vision », a déclaré Sam Ramadori, directeur du développement commercial chez BrainBox AI.

Jeffrey Kadanoff, directeur général de l'investisseur principal, Esplanade Ventures, confie qu'ils sont « heureux de faire partie de l'équipe qui met en marché les solutions d'économie d'énergie de BrainBox AI. Les exploitants d'édifices avec lesquels nous avons discuté étaient emballés par les importantes économies de coûts réalisables, sans dépenses d'investissement et avec une interruption minimale de service ».

« Desjardins Capital est fier de participer à la croissance de BrainBox AI. C'est impressionnant de voir une start-up montréalaise ayant une vision internationale pour s'attaquer à un problème mondial tel que les changements climatiques », a affirmé Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital. « Leur façon de miser sur l'IA pour gérer de manière efficiente l'utilisation d'énergie dans les édifices pourrait changer les règles du jeu dans un immense marché. »

Dans les onze mois ayant suivi son lancement sur le marché, en mai 2019, BrainBox AI a installé sa technologie d'autoapprentissage dans des propriétés commerciales totalisant plus de 15 millions de pieds carrés, situées dans 15 villes, sur trois continents. L'entreprise a déjà effectué une percée importante dans le marché canadien, et cette ronde de financement lui permettra de connaître une expansion rapide, aussi bien dans ses marchés actuels que dans de nouveaux marchés.

À propos de BrainBox AI

Combinant le leadership de Sean Neely, chef de la direction et cofondateur, et l'expertise de Jean-Simon Venne, chef des services technologiques et cofondateur, BrainBox AI a été créée en 2017 pour redéfinir l'immotique grâce à l'intelligence artificielle, et se positionner aux premières lignes de la révolution verte dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Depuis son siège social de Montréal, véritable carrefour de l'intelligence artificielle, BrainBox AI emploie plus de 50 professionnels et sert des clients dans plusieurs secteurs de l'immobilier : immeubles de bureaux, aéroports, hôtels, propriétés multirésidentielles, établissements de soins de longue durée, épiceries et grandes surfaces commerciales.

BrainBox AI travaille en collaboration avec divers partenaires de recherche, dont le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du département de l'Énergie des États-Unis et l'Institut de valorisation des données (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, tels que l'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) et l'Université McGill.

Pour en savoir plus, visitez BrainBox AI.

À propos d'Esplanade Ventures

Esplanade Ventures est une société de capital-investissement axée principalement sur la santé numérique. Basée à Montréal, et comptant des bureaux à Toronto, la société est présente à l'échelle mondiale et s'associe à des entreprises numériques en démarrage et en forte croissance qui façonnent l'avenir des soins de santé.

Pour en savoir plus, visitez www.esplanadeventures.com.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,6 milliards de dollars en date du 31 décembre 2019, Desjardins Capital participe à la pérennité d'environ 530 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plus de 80 000 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou consultez notre page LinkedIn.

