Champignon a été sélectionné par Prohibition Partners LIVE comme partenaire principal pour PSYCH : The Psychedelics Symposium

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. («?Champignon?» ou la «?société?») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l'optimisation humaine concentrée sur l'application de nouveaux protocoles de traitement naturels mettant l'accent sur la médecine psychédélique afin de traiter un large éventail de troubles et de carences, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été sélectionnée par Prohibition Partners LIVE, comme partenaire principal pour son évènement PSYCH : The Psychedelics Symposium («?PSYCH?»), qui doit se dérouler du 22 au 23 juin 2020.



PSYCH est architecturé et modéré par Prohibition Partners LIVE et sera la conférence virtuelle la plus importante cette année portant sur les psychédéliques, réunissant les principaux acteurs de l'industrie afin de partager leurs visions et une multitude d'informations. Des leaders d'opinion du monde des soins de santé, de la science et des affaires présenteront leurs dernières découvertes ainsi que des analyses d'experts sur l'état de l'industrie à partir de leurs emplacements respectifs à travers le monde.

Alors que le cannabis a ouvert la voie aux psychédéliques en termes de progrès juridique et de changement de perception du public, les psychédéliques en tant que médicaments s'appuient sur une base de connaissances relativement plus puissante. Le potentiel des psychédéliques et leurs utilisations dans les traitements innovants pour de nombreux problèmes de santé ayant une forte incidence, est devenu le prochain objectif majeur.

Champignon s'est rapidement imposé comme un leader de l'industrie dans ce domaine émergent et possède un portefeuille impressionnant d'actifs relutifs qui ciblent des segments clés du secteur des psychédéliques en tant que médicaments pour différents problèmes de santé mentale dont :

Une plateforme de clinique faisant usage de médicaments psychédéliques?; La découverte de nouveaux médicaments?; et L'élaboration de formulations et de systèmes d'administration.

Ceux qui participeront à PSYCH auront l'occasion d'assister à des discours et des panels en direct de plus de 150 PDG, décideurs et leaders culturels, et auront un accès inégalé à certaines des marques et des entreprises les plus influentes au monde alors qu'ils discutent de la façon dont le cannabis et les psychédéliques affecteront notre avenir.

Stephen Murphy, directeur général de Prohibition Partners, a déclaré : «?L'impact de COVID-19 a mis davantage l'accent sur l'importance de la santé mentale. Les consommateurs recherchent des options pour améliorer leur santé mentale et, à mesure que les preuves s'accumulent au sujet des psychédéliques, l'industrie des soins de santé répond avec des solutions. Nous sommes ravis de nous associer à Champignon Brands pour PSYCH et de soutenir leur vision de l'amélioration de la santé mentale via les psychédéliques.

Champignon invite tous les actionnaires actuels et potentiels à rejoindre l'évènement PSYCH du 22 au 23 juin afin de découvrir les derniers développements de l'industrie psychédélique, apprendre de conférenciers de renommée mondiale et dialoguer avec un réseau de professionnels de pointe.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d'une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d'anesthésiques et d'adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d'améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues. Dans le cadre d'un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l'Université de Miami, la société mène des études précliniques et d'éventuels essais cliniques sur l'homme, dans le but de démontrer l'innocuité et l'efficacité de l'association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d'informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

W. Gareth Birdsall

PDG & directeur

E : info@champignonbands.com

T : +1 (613) 967-9655

POUR LES DEMANDES D'INVESTISSEURS :

Tyler Troup

Circadian Group

E : SHRM@champignonbrands.com

POUR LES COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS DE CHAMPIGNON BRANDS :

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI

