La Campagne masquée, une initiative des membres du CPQ

MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - « À l'initiative de certains de ses membres, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a décidé d'encourager les employeurs à fournir au moins deux masques, ou couvre-visages, lavables non médicaux à leurs employés pour leur usage personnel », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « En effet, indépendamment des besoins spécifiques des milieux de travail, le port du masque non médical risque de devenir la norme, formelle ou informelle, dans les espaces publics restreints où circulent les individus en deçà des limites de distanciation (transports collectifs, ascenseurs, covoiturage, commerces, etc.), jusqu'à ce que des avancées de la médecine ou autres surviennent. Ceci est d'autant plus vrai que la perception des personnes quant à la sécurité sera aussi importante que la sécurité elle-même. »

Toutefois, le port de ce type de masque n'est pas une raison de diminuer les efforts de distanciation sociale et de laisser de côté les mesures d'hygiène de base. Il serait par contre avantageux si un tel port du masque, utilisé avec les précautions requises, contribuait à réduire la propagation du virus dans la communauté.

Le CPQ tient à préciser que cette initiative ne remplace en rien l'obligation des employeurs à l'effet de s'assurer que les équipements de protection nécessaires soient disponibles pour les activités qui lui sont propres, y compris les masques, les lunettes, les visières, les gants ou autres pièces d'équipement. Cependant, en s'engageant à fournir au moins deux masques, ou couvre-visages, lavables non médicaux, les employeurs contribueraient ainsi à leur manière à faciliter l'adoption de comportements en accord avec la recommandation émise par la santé publique quant à l'utilisation d'un tel équipement dans les situations requises dans la vie personnelle de leurs employés.

En date d'aujourd'hui, plus d'une trentaine d'entreprises se sont jointes à l'initiative. Pour avoir plus d'information sur la campagne et pour connaitre les entreprises participantes, consultez le site du CPQ.

Les employeurs désirant participer à cette initiative peuvent le faire en envoyant un courriel à l'adresse info@cpq.qc.ca

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

