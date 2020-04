/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Commission de la santé mentale du Canada lance une nouvelle formation pour les travailleurs essentiels durant la pandémie du COVID-19/





OTTAWA, le 27 avril 2020 /CNW/ - Alors que le nouveau coronavirus nous amène à porter attention à la sécurité physique des Canadiennes et Canadiens, le stress et l'anxiété reliés à la COVID-19 se font ressentir de façon aigue pour les travailleurs essentiels et de première ligne.

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) annoncera un programme gratuit en ligne qui vise à permettre aux travailleurs essentiels de devenir plus résilient face à l'anxiété et au stress qui émanent de leurs circonstances de travail exceptionnels.

QUI : Louise Bradley, Présidente-directrice générale (CSMC)





Michel Rodrigue, Vice-président, Rendement organisationnel et affaires publiques (CSMC)





Dr. Keith Dobson, Professeur de psychologie clinique, Université de Calgary et Conseiller, programme Changer les mentalités, Commission de la santé mentale du Canada (CSMC)



QUOI : Annonce à propos de formations gratuites en ligne



DATE : Le 28 avril 2020



HEURE : 10:00 Heure de l'Est



LIEU : Pour participer à la téléconférence, veuillez composer le1- 888-664-6383

