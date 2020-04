Beauchêne, réserve de pêche réputée de l'ouest du Québec, mise sur l'intérêt d'une clientèle urbaine plus fortunée à la recherche d'un refuge après la période de confinement





TEMISCAMING, QC, le 28 avril 2020 /CNW/ - L'équipe de direction et les propriétaires de la réserve Beauchêne, l'une des principales réserves de pêche de luxe accessibles en voiture au Canada, ont dû récemment traiter des appels et demandes d'une nature légèrement différente alors que des citadins bien nantis, dont un grand nombre ne sont pas des pêcheurs, se sont informés dans le but de faire des réservations.

Pour ces gens, l'attrait de la réserve Beauchêne ne réside pas dans la pêche, mais plutôt dans l'accès à un environnement sûr et éloigné qui se trouve à distance raisonnable de leur domicile et qui ne requiert pas de mettre une croix sur les commodités de premier ordre, des repas raffinés et le confort matériel, par exemple l'accès une connexion sans fil haute vitesse.

« Il semble y avoir une grande volonté, en particulier chez les résidents plus fortunés des régions du Grand Toronto et du Grand Montréal, d'échapper à la ville et à la foule à la toute première occasion, a déclaré Tony Avramtchev, directeur général de la réserve Beauchêne. Nous recevons un nombre exceptionnellement élevé de demandes de renseignements de la part de résidents de la RGT et de la région métropolitaine de Montréal qui cherchent un refuge à l'extérieur de la ville et à l'abri de toutes les difficultés et frustrations associées au confinement. »

Populaire depuis longtemps auprès des pêcheurs et des amants des régions sauvages en raison de ses 50 000 acres de terres vierges, de ses 40 lacs et de ses chalets de luxe reculés, la réserve Beauchêne est une destination fort convoitée par les amateurs de plein air de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Dans le contexte de la COVID-19, l'attrait de la réserve Beauchêne a rejoint un plus large public. En effet, des voyageurs plus fortunés ont maintenant l'intention de modifier leurs plans de vacances estivales pour passer du temps en pleine nature, tout en profitant du confort matériel d'un hôtel ou d'un centre de villégiature de luxe.

« Nous ne sommes situés qu'à quatre heures et demie de Toronto et à six heures de Montréal, ce qui en fait une destination relativement facile d'accès pour les citadins à la recherche de la sérénité et de la solitude associées à la nature sauvage vierge typique du Canada, a ajouté M. Avramtchev. Ajoutez dix chalets de luxe, des équipements de la plus haute qualité, des repas raffinés et une salle d'entraînement, et la réserve Beauchêne devient rapidement un endroit très attrayant pour se détendre et se ressourcer après plusieurs mois stressants passés en ville. »

« La situation liée à la COVID-19 a été très difficile pour la plupart des entreprises du secteur de l'hôtellerie. Nous avons appris que bon nombre de centres de villégiature et de pourvoiries de la région n'ouvriront pas du tout cette année, a expliqué M. Avramtchev. À Beauchêne, nous sommes très chanceux d'être dans une position où nous sommes déterminés à démarrer nos activités dès que nous aurons l'autorisation des autorités gouvernementales, et nous prévoyons actuellement une augmentation du nombre de réservations au cours des saisons estivales et automnales. »

