Nouveau sondage de l'AMC : le manque d'EPI et de dépistage, de grandes sources d'anxiété pour les médecins

OTTAWA, le 28 avril 2020 /CNW/ - Une majorité de médecins se disent anxieux à propos de la pandémie et selon eux, une plus grande disponibilité d'équipement de protection individuelle (EPI) et une augmentation du dépistage seraient deux facteurs importants permettant de diminuer leur anxiété. Ces données sont contenues dans le tout dernier sondage de l'Association médicale canadienne (AMC).

Près de 90 % des médecins ayant répondu au sondage ont dit qu'une plus grande disponibilité d'EPI contribuerait à réduire leur niveau d'anxiété lié à la pandémie. Le sondage indique aussi que, partout au pays, il y a des inquiétudes quant au dépistage de la COVID-19 : en général, les médecins (84 %) ont dit qu'un dépistage plus important les rassurerait.

Ce sondage fait suite à un autre sondage mené à la fin mars, et près de 2 500 médecins y ont répondu.

Au vu de ces conclusions, l'AMC demande une plus grande transparence quant à la distribution d'EPI aux fournisseurs de soins et réclame des mesures urgentes pour augmenter le dépistage dans la population.

« L'anxiété vécue par les fournisseurs de soins de santé est amplifiée par le manque d'information et de certitude que tout est fait pour les protéger et recueillir des données sur la propagation du virus, soutient le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC. Nous savons que les gouvernements travaillent avec acharnement pour augmenter la disponibilité de l'EPI, mais les médecins sont toujours très inquiets quant à leur capacité d'offrir des soins en toute sécurité. »

Autres conclusions du sondage :

Près du tiers des répondants exerçant en milieu communautaire ont indiqué que leurs stocks d'EPI essentiel allaient être épuisés dans les deux jours ou l'étaient déjà (visières, 36 %; protections respiratoires (N-95), 35 %; blouses, 32 %; lunettes, 31 %).

Environ la moitié des répondants ont dit qu'une plus grande disponibilité des médicaments pour les patients (54 %), de meilleures options de soins virtuels (53 %) et un meilleur soutien par les pairs (49 %) pourraient diminuer leur anxiété par rapport à la pandémie.

Les médecins sondés étaient divisés au sujet de l'amélioration de l'approvisionnement en EPI observé dans les dernières semaines. Parmi eux, 29 % ont dit que l'approvisionnement s'est amélioré et 29 % ont dit qu'il a empiré. De plus, 42 % n'ont constaté aucun changement.

Remarque : Le sondage a été réalisé les 20 et 21 avril 2020 par l'AMC.

