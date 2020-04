La startup de cybersécurité swIDch se propose d'aider les entreprises dont les employés télétravaillent dans le cadre du COVID-19





En raison de la hausse des risques de cybersécurité liés au travail à distance au cours de la pandémie mondiale du COVID-19, une startup de cybersécurité basée à Londres, swIDch, promet de fournir un essai gratuit de son OTAC (processus d'autorisation à code unique), pour aider les entreprises à gérer les accès de leurs employés de manière plus sécurisée.

Le COVID-19 contraint la quasi-totalité des entreprises et des organisations du monde entier à adopter des politiques de télétravail. Cette nouvelle norme exige de la part des administrateurs informatiques qu'ils veillent rapidement à ce que tous les travailleurs à distance aient accès aux applications et informations de l'entreprise dont ils ont besoin, pour être aussi efficaces et productifs que possible. Dans la mesure où les employés travaillent désormais sur un réseau ouvert, ils sont vulnérables aux piratages, et les entreprises s'appuient sur une combinaison d'anciennes technologies d'authentification, telles que les identifiants, les mots de passe et les OTP (mots de passe à usage unique), afin d'éloigner les pirates informatiques des données et systèmes sensibles. Ces technologies se révèlent néanmoins coûteuses et moins efficaces en termes de sécurité, comme l'affirme le Rapport 2019 d'investigation sur les intrusions de Verizon : « les identifiants corrompus sont responsables de plus de 80 % de l'ensemble des violations (de données) ».

Pour résoudre ce problème, swIDch propose la technologie OTAC, qui permet aux employés de générer un code d'authentification dynamique à usage unique pour la gestion des accès. Cette technologie brevetée est capable de générer des codes dynamiques uniques même dans un environnement hors réseau, ce qui élimine la surface d'attaque des pirates informatiques. Dans la mesure où les codes suffisent à identifier un utilisateur à eux seuls, les entreprises n'ont pas à recourir à d'autres technologies, ce qui leur permet de réduire encore davantage les coûts.

En soutien aux entreprises pendant la crise du COVID-19, swIDch propose un essai gratuit d'OTAC SDK pendant 3 mois. Chang-hun, fondateur coréen de swIDch, a déclaré dans une entrevue : « En tant que startup de cybersécurité, nous avons décidé de vaincre un autre virus terrible sur votre ordinateur d'une manière adaptée aux circonstances actuelles. » Récemment, la solution a été choisie par l'un des principaux opérateurs télécoms d'Asie qui compte plus de 25 000 employés, afin de fournir une solution d'accès optimisée destinée à leurs travailleurs à distance, et la startup entend désormais soutenir d'autres entreprises à surmonter ensemble cette période sans précédent. Cette offre sera disponible à partir du 27 avril. Pour obtenir l'essai gratuit, rendez-vous sur covid19.swidch.com.

